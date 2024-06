video suggerito

Annalisa dà il via ai festival dell'estate 2024 in culotte e reggiseno: il mini abito è un velo di tulle Ieri sera è stata registrata la prima puntata del Tim Summer Hits 2024 e tra gli ospiti non poteva mancare Annalisa. Per il duetto con Tananai sulle note di Storie Brevi ha sfoggiato un mini abito completamente trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è in assoluto una delle donne dell'anno e, dopo aver conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con la sua Sinceramente, continua a scalare le classifiche del nostro paese praticamente con ogni hit. Tra qualche giorno sarà protagonista del Pride di Roma ma nel frattempo ha dato il via agli attesissimi festival dell'estate: ieri sera ha preso parte alle registrazioni della prima serata romana dei Tim Summer Hits e lo ha fatto in coppia con Tananai, con il quale di recente ha lanciato Storie Brevi, il duetto che si preannuncia uno dei tormentoni di stagione. Ecco qual è il look sensuale e sbarazzino che ha scelto per inaugurare questa nuova esperienza estiva.

Annalisa con il look lingerie al Tim Summer Hits

L'11 e il 12 giugno a Piazza del Popolo, Roma, si tengono le prime due serate del Tim Summer Hits e, sebbene l'evento andrà in onda in tv solo nelle prossime settimane, sui social sono già diventate virali alcune delle esibizioni. Il duetto di Annalisa e Tananai, ad esempio, ha letteralmente infiammato il palco: dopo il video in cui appaiono con i completi coordinati, ora i due hanno pensato bene di vestirsi a "contrasto". Se da un lato il cantante è rimasto fedele all'abito gessato ma declinato in una versione blu e portato con canotta bianca e camicia over sbottonata, Annalisa ha lasciato trionfare la sensualità. Lasciati ormai nell'armadio gli stivali-reggicalze sanremesi, per inaugurare la bella stagione seguito il trend dei look ispirati al mondo della lingerie.

Annalisa in estate con i maxi stivali

Si è affidata ancora una volta a Dolce&Gabbana, sfoggiando un look in pieno stile dark lady dall'animo iper sensuale. Il mini abito con maniche a palloncino e ruches è semplicemente un velo di tulle a rete trasparente, tanto da lasciare chiaramente in vista il reggiseno e la culotte a vita altissima. Nonostante l'estate sia ormai alle porte, Annalisa non ha rinunciato agli stivali, per la precisione un modello alto fino al ginocchio e col tacco largo. Capelli sciolti e lisci, rossetto rosso fuoco e fare da diva: la cantante si è ancora una volta riconfermata una regina di stile e di sicuro dominerà l'estate 2024 con i suoi look glamour dall'effetto vedo non vedo.