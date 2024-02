Annalisa “va in bianco” a Le Iene: dopo Sanremo torna a indossare i reggicalze Annalisa è tornata in tv dopo Sanremo, lo ha fatto durante la puntata di ieri de Le Iene Show. Per l’occasione è “andata in bianco” e non ha rinunciato ai reggicalze lasciati in vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste della 74esima edizione del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con Sinceramente, brano che si è classificato al terzo posto durante la finalissima. Nonostante non abbia raggiunto il primo gradino del podio, può ritenersi ugualmente soddisfatta, visto che la hit ha conquistato davvero tutti, tanto da essere attualmente tra le più trasmesse in radio. A rendere le performance della cantante ancora più incredibili sono stati i suoi look, un mix di eleganza e di sensualità che hanno "dettato legge" in fatto di tendenze. Il capo a cui sembra non poter proprio rinunciare? I reggicalze, diventati ormai un tratto distintivo del suo stile.

Il look black&white di Annalisa

A poco più di una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, Annalisa è tornata a esibirsi. Ieri sera è stata l'ospite speciale de Le Iene Show, sul cui palco si è scatenata col suo corpo di ballo sulle note di Sinceramente. Dopo aver infiammato lo studio di Amici in rosso, questa volta è "andata in bianco".

Annalisa a Le Iene

Seguita sempre dalla fidata stylist Susanna Ausoni, che ancora una volta ha scelto per lei un look Dolce&Gabbana, sembra aver detto definitivamente addio agli outfit dark sfoggiati all'Ariston. Ha abbinato un top drappeggiato total white a un paio di micro shorts neri a vita altissima, completando il tutto con una giacca smoking bianca, un modello oversize con revers neri e con un nastro dietro la schiena.

Leggi anche Chiara Ferragni in intimo torna a sfidare gli haters: posa in pizzo bianco col reggicalze coordinato

Annalisa in Dolce&Gabbana

I reggicalze a vista di Annalisa

Se nelle recenti apparizioni televisive Annalisa aveva indossato dei classici collant, a Le Iene è tornata agli stivali "autoreggenti" di Dolce&Gabbana, gli stessi che aveva indossato anche a Sanremo. La loro particolarità? Sono trasparenti, hanno le scarpe "incorporate" e sembrano vere e proprie calze. Naturalmente li ha portati con i reggicalze a vista, dettaglio che durante l'esperienza sanremese è diventato il suo tratto distintivo. Capelli legati in una maxi coda di cavallo, make-up curatissimo con una linea di eye-liner definita e grinta da vendere: Annalisa è in assoluto una delle "vincitrici morali" del Festival.