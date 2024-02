Annalisa ad Amici, dopo Sanremo niente reggicalze in vista ma collant a rete Look total red con blazer trasformato in vestito per Annalisa, ospite ad Amici dopo il podio conquistato a Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Annalisa è tra gli ospiti della puntata di Amici del 18 febbraio. Quella scuola per lei è un po' come casa: tra quei banchi ha trascorso una parte importante della sua vita, mesi decisivi in cui si è fatta conoscere al grande pubblico, in cui ha dato avvio alla sua carriera, con la consapevolezza di voler diventare una cantante. Ha coronato il suo sogno, lavorando senza mai fermarsi: oggi è un'artista apprezzata e seguitissima. Il 2023 è stato l'anno cruciale, quello che l'ha consacrata definitivamente nel mondo della musica, una hit dopo l'altra, un record dopo l'altro. E anche il 2024 è iniziato in bellezza, con un terzo posto al Festival di Sanremo.

Annalisa ad Amici dopo Sanremo

Annalisa ha conquistato il podio al Festival di Sanremo 2024: terzo posto per lei e la sua Sinceramente, brano che sta andando fortissimo in radio e con gli streaming. Per festeggiare questo gran risultato, la cantante è tornata dove tutto è cominciato: ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che l'ha lanciata nel mondo della musica ormai 13 anni fa. Ospite assieme a lei anche Angelina Mango, vincitrice di Sanremo e a sua volta ex allieva della scuola.

Sul palco dell'Ariston, Annalisa ha fatto scelte di stile ben precise: ha puntato sul nero come filo conduttore dei suoi outfit, una nuance che le piace perché comunica grinta e in cui si riconosce. Nei look sanremesi il reggicalze è stato il dettaglio a cui non ha mai rinunciato, lasciato bene in vista. E ha anche sfoggiato sempre lo stesso paio di scarpe, degli originali stivali "autoreggenti" indossati in diverse versioni. Per Amici, ha invece puntato su qualcosa di diverso.

Il look di Annalisa

Così come il nero, anche il rosso è una nuance perfetta per comunicare grinta, forza, determinazione. Annalisa ha scelto proprio questo colore acceso per cantare sul palco di Amici. Per l'occasione ha indossato il blazer come vestito, look minimal e trendy: l'abitino presenta doppia tasca e 10 bottoni a contrasto, in nero. Lo ha abbinato a un paio di stivali (non gli stivali autoreggenti di Sanremo) e ha detto addio al reggicalze in vista, sfoggiato all'Ariston. Lo ha sostituito con un dettagli ugualmente sexy e femminile, un paio di collant a rete. In quanto a stile, la cantante non si smentisce mai.