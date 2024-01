Annalisa all’Arena di Verona: “Ho realizzato il mio sogno nel cassetto, ecco le prove” Dopo il Festival di Sanremo, oltre ai Palazzetti, Annalisa si esibirà anche all’Arena di Verona, realizzando un sogno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa ha annunciato il suo primo concerto all'Arena di Verona, diventata negli ultimi anni uno dei luoghi più importanti e rinomati della musica pop mondiale, dopo essere stato luogo di culto della Lirica mondiale. Negli ultimi anni, infatti, il palco scaligero ha ospitato alcuni degli artisti italiani e internazionali più importanti del pop e del rock mondiale e il 14 maggio farà da sfondo al concerto della cantante di Bellissima e Mon Amour, nonché una delle serie candidate alla vittoria del prossimo Festival di Sanremo dove si esibirà con "Sinceramente", un pezzo uptempo di quelli che l hanno permesso di conquistarsi un posto nel gotha del pop italiano.

L'Arena di Verona, il sogno realizzato da Annalisa

Annalisa, quindi, ha realizzato un proprio sogno, come ha scritto in un post su Instagram. Ma questa volta ha anche voluto portare le prove di quella che spesso è una dichiarazione standard, postando vecchi articoli di giornali in cui lo dichiarava apertamente. Su Instagram, quindi, Annalisa ha scritto: Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena'. Ed è tutto vero". Le prevendite del concerto saranno aperte da oggi 25 gennaio alle 16.

Nel 2024 il tour nei palazzetti per Annalisa

Il 2023 è stato un anno record per la cantante che ha ottenuto un successo mai visto prima anche grazie all'album "E poi siamo finiti nel vortice": Annalisa è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno. E il 2024 sarà un anno di cocnerti, oltre a Sanremo, infatti la cantante comincerà ad aprile il tour nei palazzetti.

Leggi anche Le parole sono come fucili: la Marabbecca di Viola Di Grado

6 aprile 2024 @ FIRENZE – Mandela Forum

2024 @ – Mandela Forum 8 aprile 2024 @ TORINO – Palaolimpico

2024 @ – Palaolimpico 10 aprile 2024 @ MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

2024 @ – Mediolanum Forum (Assago) 12 aprile 2024 @ BARI – Palaflorio

2024 @ – Palaflorio 13 aprile 2024 @ NAPOLI – Palapartenope

2024 @ – Palapartenope 17 aprile 2024 @ BOLOGNA – Unipol Arena

2024 @ – Unipol Arena 21 aprile 2024 @ ROMA – Palazzo dello Sport

2024 @ – Palazzo dello Sport 24 aprile 2024 @ PADOVA – Kione Arena

2024 @ – 29 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)