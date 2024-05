video suggerito

Guerra Russia-Ucraina, gli Usa: “Mosca sta intensificando offensiva, ma confidiamo nell’esercito di Kiev” Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha affermato che Mosca sta intensificando l’attacco all’Ucraina. “Non farà grandi progressi, confidiamo in Kiev” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha detto che Mosca sta intensificando la sua offensiva in Ucraina. "Siamo però fiduciosi sulle capacità dell'esercito di Kiev" ha affermato commentando il nuovo pacchetto di aiuti militari Usa all'Ucraina.

In questo momento, stando a quanto riferito dal presidente ucraino, sono in corso pesanti combattimenti su tutta la linea del fronte. "La Russia intensificherà sicuramente i suoi attacchi e arruolerà più soldati nel nord-est dell'Ucraina nelle prossime settimane" ha dichiarato Kirby.

"Cercherà di installare una zona cuscinetto sul confine. Non prevediamo grandi progressi, abbiamo fiducia nelle forze ucraine e lavoriamo incessantemente per far loro pervenire le armi di cui hanno bisogno per difendersi dagli attacchi" ha concluso Kirby. Zelensky ha commentato le previsioni sottolineando che è importante che i partner internazionali "sostengano i soldati di Kiev e la stabilità ucraina con forniture tempestive".

"Il pacchetto che aiuta davvero sono le armi portate in Ucraina – ha affermato confermando la situazione di Kharkiv – e non solo l'annuncio del pacchetto. Ringrazio chi percepisce la situazione in questo modo" ha dichiarato Zelensky.

Di recente, gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto da 400 milioni di dollari a sostegno dell'Ucraina e i primi caccia F-16 occidentali arriveranno entro poche settimane. A confermarlo anche al britannico The Standard era una fonte militare di alto rango, secondo cui gli aerei dovrebbero arrivare nel Paese entro giugno/luglio proprio per contrastare Mosca, che lentamente avanza sul territorio ucraino. "Gli Usa continueranno a essere accanto all'Ucraina nella battaglia contro l'aggressione russa". Lo afferma il segretario di Stato Antony Blinken su X. In queste settimane, infatti, Mosca è riuscita ad acquisire il controllo di diversi villaggi

