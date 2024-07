video suggerito

Mosca, esplode autobomba: feriti alto ufficiale dell’esercito russo e la moglie, tranciate gambe dell’uomo L’auto era parcheggiata vicino a un edificio residenziale nel nord di Mosca. All’interno un ordigno esplosivo con mezzo chilo di tritolo, l’esplosione ha provocato due feriti: Andrei Torgashov, vice capo dell’89esimo centro di comunicazioni satellitari delle forze armate russe, e sua moglie. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un ordigno con mezzo chilo di tritolo posto sotto la Toyota Land Cruiser del vice capo dell'unità militare russa, Andrei Torgashov, 49 anni, è esploso nei pressi di un edificio residenziale nel nord di Mosca. Lo riporta Meduza, citando il canale Telegram di notizie ‘Astra'. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione si sarebbe verificata nel momento in cui l'uomo stava salendo nell'auto con la moglie.

Entrambi sono rimasti feriti e sono ricoverati in ospedale. Secondo i media russi, ad avere la peggio è stato il militare al quale sono state tranciate le gambe, mentre la moglie ha riportato ferite da schegge. Prima dell'arrivo dell'ambulanza la coppia sarebbero stati estratta dall'auto da alcuni passanti che hanno fornito loro i primi soccorsi.

Altre cinque vetture nelle vicinanze (la deflagrazione è avvenuta in un parcheggio in via Sinyavinskaya) sarebbero rimaste danneggiate a causa dell’esplosione. Sul posto sono al lavoro tecnici specializzati in esplosivi e personale dei servizi di emergenza.

“È stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un’auto è esploso, provocando il ferimento di due persone”, ha riferito su Telegram la rappresentante del ministero degli Interni russo, Irina Volk, citata da Ria Novosti. Le autorità stanno ora indagando per stabilire tutte le circostanze dell'accaduto e individuare i responsabili del possibile attentato.

Gli inquirenti russi hanno avviato un procedimento penale ai sensi degli articoli di tentato omicidio (articolo 30, articolo 105 del codice penale della Federazione Russa) e acquisizione illegale di armi da fuoco e munizioni (articolo 222 del codice penale della Federazione Russa).

Andrei Torgashov è vice capo dell’89esimo centro di comunicazioni satellitari delle forze armate russe.