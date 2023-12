Significato e testo di Bellissima, Annalisa tra le lacrime, il ballo e l’autoironia “Bellissima” è la canzone di Annalisa che arriva dopo il grande successo di “Tropicana”. Ecco il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa

L'estate si è chiusa con le note della hit "Tropicana" insieme ai Boomdabash e il volto di Annalisa ha perso il colorito della sua abbronzatura, sembra essere appassito sotto le lacrime e la pioggia: è "Bellissima", il nuovo singolo di Annalisa. Un brano che spazia nelle atmosfere dance, ma che non lascia mai la terra, in una chiara spinta sulle emozioni umane, come l'autoironia e l'isteria romantica, dichiarata dalla stessa cantante nel suo post su Instagram. Il brano è in collaborazione con Paolo Antonacci e d-whale, aka Davide Simonetta, che lo ha prodotto.

Il significato di Bellissima

Il corpo è ancora in movimento, come ha confessato anche Annalisa, ma il mondo dance elettrico questa volta si fonde con le radici musicali italiane, che racconta una storia sofferta, con un pizzico di autoironia. "Bellissima" di Annalisa è una presa di consapevolezza del proprio lato irrazionale, una ricerca spasmodica di emozioni umane senza alcun equilibrio, come quando canta: "Mettiamo un po’ di musica da ginnastica, è tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico, vado a letto col pantaloncino dell’Adidas e poi volevo dirti che non ci dormo più. Madonna se mi manchi, sì". Su Instagram, la cantante ha rivelato di aver scritto il brano in un momento molto importante della sua vita: "Il brano è nato in un momento decisivo della sua carriera, uno di quelli in cui, guardandoti allo specchio, finisci per decidere cosa vuoi diventare e costruire nel tuo futuro. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, sì, ma con le lacrime. È esattamente come sono io".

Il testo di Bellissima

Insieme solo dentro casa

che senso ha

di me non parli con nessuno

e non me lo merito

il tuo modo di dire le cose

che sesso fa

mi sto impegnando ad essere più elastica

ti sto pensando e non ti scrivo da tanto

è un classico

e poi senza avvisare sei qui

Leggi anche Il testo e il significato di Origami all'alba, la canzone di Crazy J di Mare Fuori 3

Oddio però tu mi piaci

oh oh oh

ho fatto i salti mortali

oh oh oh

no, non mi dire che è tardi

ah ah ah

avevo voglia di

di vo, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima

Mettiamo un po’ di musica da ginnastica

è tutto il giorno che mi salvo da un pianto

isterico

vado a letto col pantaloncino

dell’Adidas

e poi volevo dirti che non ci dormo più

madonna se mi manchi, sì

chiamatemi un medico

e poi senza avvisare sei qui

Oddio però tu mi piaci

oh oh oh

ho fatto i salti mortali

oh oh oh

no, non mi dire che è tardi

ah ah ah

avevo voglia di

di vo, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima

Bellissima

ah ah ah ah ah

bellissima

ah ah ah ah ah

bellissima

ah ah ah ah ah

Avevo voglia di

ah ah ah ah ah

Avevo voglia di

ah ah ah ah ah

avevo voglia di

vo di, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima