Testo e significato di Mon Amour, Annalisa diventa la regina della disco Mon Amour è la canzone di Annalisa prodotta da Zef: qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa, foto di Comunicato Stampa

Mon Amour è la canzone di Annalisa arrivata dopo l'incredibile successo di Bellissima, che è diventato uno dei tormentoni del pop italiano. Il brano, prodotto da Zef e scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, è un inno alla libertà e alle passioni, lasciandosi andare non solo ai desideri del "dancefloor", ma anche a quelli della carne come quando canta nel ritornello: "Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me, mon amour, amour". Qui il testo e il significato di Mon Amour.

Il testo di Mon Amour

Quindi ci piacciamo oppure no

sangue nella dancefloor, ci ballerò

anche se è soltanto un altro stupido

sexy boy, sexy boy io ci sto

e domani non lavoro

Quindi uh

ce ne stiamo distesi

ah

sopra soldi già spesi

uh

colazioni francesi

ah con gli avanzi di ieri

se non lo facciamo me lo immagino

dovrei, non dovrei, dirti che

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei, che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu

Io farò la strage stasera

ballo tra le lampade a sfera

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei, che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu

disperata e anche leggera

vengo per rubarti la cena

Ehi Garçon ho un’idea

ehi mon amour, ehi mon amour

Lei un movimento tecnico

lui un sorso con l’arsenico

io rimango sola come minimo

sexy boy, sexy boy, allora io ci sto

e domani non lavoro quindi

Quindi uh

ce ne stiamo distesi

ah

sopra soldi già spesi

uh

colazioni francesi

ah con gli avanzi di ieri

se non lo facciamo me lo immagino

dovrei, non dovrei, dirti che

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei, che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu

Io farò la strage stasera

ballo tra le lampade a sfera

e lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei, che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu

disperata e anche leggera

vengo per rubarti la cena

Ehi garçon ho un’idea

ehi mon amour, ehi mon amour

Ho visto lei che bacia lui

lei che bacia lui

lei che bacia lui

dovrei, non dovrei, dirti che

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei, che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu

Io farò la strage stasera

ballo tra le lampade a sfera

e lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei, che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu

disperata e anche leggera

vengo per rubarti la cena

Ehi Garçon ho un’idea

disperata e anche leggera

vengo per rubarti la cena

ehi Garçon ho un’idea

Il significato di Mon Amour

Mon Amour ha rappresentato il ritorno di Annalisa nelle scene musicali. Il brano, prodotto da Zef e scritto in collaborazione con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, è stato protagonista dei mesi più caldi dell'anno scorso: un brano dance adatto sia ai club, ma anche a TikTok, dove la cantante riesce a raggiungere l'elité della propria distribuzione musicale. Mon amour descrive e racconta con leggerezza la passione carnale, anche con un pizzico di ironia quando canta: "Mon amour, amour, ma chi baci tu, disperata e anche leggera vengo per rubarti la cena".

Come per Bellissima, Annalisa cerca di mettere da parte il passato e le sue emozioni contrastanti, ripartendo con ancora più energia. La cantante infatti, ha descritto il brano come una sorta di limbo emotivo: "Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta. E allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante".

Ritorna la coreografia su TikTok di Joey e Rina

Un altro legame con Bellissima è sicuramente la coreografia: anche questa volta sono intervenuti la coppia di ballerini più conosciuti su TikTok Italia, Joey Di Stefano e Rina Diliberto, che dopo aver coordinato i passi per il successo da 30 milioni di streaming su Spotify, ci riprovano con Mon Amour.