Perché Annalisa a Sanremo indossa sempre le stesse scarpe Durante la serata delle cover di Sanremo 2024 Annalisa si è esibita con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di Sweet dreams (Are made of this) degli Eurythmics: ecco i look scelti per la performance.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 è arrivato alla sua serata più attesa, quella delle cover, in occasione della quale tutti gli artisti portano sul palcoscenico dell'Ariston un ospite speciale per un duetto inedito. Annalisa ha scelto di avere al suo fianco La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, esibendosi con loro sulle note di Sweet dreams (Are made of this) degli Eurythmics. Fin dall'inizio della kermesse canora la cantante sanremese ha sorpreso tutti con uno stile sensuale e sofisticato, spaziando tra reggicalze portati a vista, maxi scollature, scarpe "trasparenti" e minidress tempestati di cristalli. Anche durante la quarta serata non ha deluso aspettative dei fan: ecco cosa ha indossato.

Il look di Annalisa per la serata duetti

Annalisa è una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa col brano Semplicemente. Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, per questa nuova esperienza alla kermesse canora ha puntato tutto sulla sensualità ma legando ogni look alla canzone. Anche nella quarta puntata lo ha fatto scegliendo un nuovo outfit total black. Ha sfoggiato un abito giacca in vernice nera a effetto coccodrillo, un modello corto e doppiopetto firmato Dolce&Gabbana, la Maison che ha firmato tutto il suo armadio per il Festival. Capelli sciolti e lisci, make-up dai toni naturali e reggicalze in vista: così Annalisa ha completato il quarto look sanremese.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Gli stivali con reggicalze incorporato di Annalisa

I più attenti avranno sicuramente notato che Annalisa in tutte le serate sanremesi ha indossato sempre le stesse scarpe ma in colori diversi. Sebbene a primo impatti calze e décolleté sembrino essere "separati", in verità sono "uniti", dunque si tratta di veri e propri cuissardes dall'animo iper femminile (sempre di Dolce&Gabbana). Quelli della serata duetti sono neri, mentre i precedenti erano trasparenti e lasciavano i piedi in vista. Per quale motivo Annalisa sembra non poterne fare a meno? A Sanremo ha seguito un preciso percorso di stile basato sulla sensualità e la collezione "lingerie" di Dolce&Gabbana si adegua alla perfezione a questo mood. Gli stivali con reggicalze sono dunque il simbolo di questa sua nuova immagine provocante e sembrano essere destinati a diventare un must.

Annalisa con gli stivali-reggicalze