Angelina Mango torna ad Amici dopo la vittoria a Sanremo: l’abito cut out lascia le spalle nude Angelina Mango torna ad Amici, dove tutto è cominciato, visto che è stata allieva del talent. Look colorato per la cantante, reduce dalla vittoria a Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

99 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango in Etro

Angelina Mango torna dove tutto è cominciato. La cantante, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2024, è infatti oggi ospite di Amici. Il talent di Maria De Filippi è quello che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, le ha permesso di farsi notare sin da subito: si è classificata al secondo posto nella 22esima edizione del programma (nel 2023), trionfando nella categoria canto. Con lei oggi in studio c'è anche un'altra ex allieva della scuola, altra cantante che dal talent in poi ha fatto tanta strada: Annalisa.

Angelina Mango dopo Sanremo

Maria De Filippi ha invitato Angelina Mango nella puntata di Amici del 18 febbraio. La presenza della giovane cantante è significativa, visto che proprio tra quei banchi lei ha cominciato la sua carriera. Quell'esperienza le ha permesso di approdare a Sanremo, dove si è imposta da subito con le sue doti vocali e la sua grinta, giungendo poi alla vittoria. La sua presenza è ovviamente l'occasione per spronare i ragazzi di questa edizione, che possono vedere in lei un esempio positivo: chi, con impegno e tenacia, coltivando il proprio talento, sta realizzando i propri sogni. Dopo il trionfo alla gara canora, per Angelina Mango si apre un periodo impegnativo e denso di appuntamenti. Ha già annunciato le date del tour nei club: nel 2024 toccherà Milano, Roma, Napoli, Firenze, Padova, Torino e molte altre città.

Angelina Mango in Etro

Il look della cantante

Al Festival di Sanremo, Angelina Mango ha fatto scelte di stile che l'hanno molto valorizzata. Per tutte le serate della kermesse, la cantante si è affidata a un solo brand, tutti look curati dallo stylist Nick Cerioni e firmati Etro. In un Festival dominato dal total black, lei è stata l'unica a sfoggiare look più coraggiosi tra stampe variopinte e dettagli originali (la coda della prima serata oppure il cappuccio nella terza).

Abito Etro

La Maison l'ha accompagnata anche per il ritorno ad Amici, dove ha sfoggiato un abito midi aderente con stampa all over in calde tonalità giallo-marrone, con scollatura asimmetrica e dettaglio cut-out triangolare. Costa 1290 euro. Lo ha abbinato ad alcuni dettagli già noti: le collanine con le perline colorate sono un suo personale must have, irrinunciabile. Le ha portate con sé anche sul palco dell'Ariston, perché hanno un legame significativo con la canzone La noia e a quanto pare le hanno anche portato parecchio fortuna!