Il significato delle collanine di Angelina Mango a Sanremo: la spiegazione è nel testo della canzone Dalla prima all’ultima performance sanremese, Angelina Mango non ha rinunciato alle collanine con le perline colorate. Il significato è un inno alla vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Angelina Mango in Etro

Con grinta, freschezza ed esplosività, Angelina Mango ha conquistato tutti all'Ariston. Dalla prima all'ultima serata la sua La noia ha fatto cantare e ballare tutto l'Ariston. È sicuramente una grande protagonista di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, per molti la favorita per la vittoria. La sua canzone riuscirà davvero a trionfare e a svettare prima in classifica?

Chi veste Angelina Mango a Sanremo

La noia è un brano in parte autobiografico. "Parla di me" ha detto Angelina Mango, a proposito del suo significato. La canzone ha conquistato tutti e l'artista l'ha portata all'Ariston inserendola in una performance davvero esplosiva e piena di movimento. Immancabili, dei look studiati appositamente per rendere l'esibizione ancora più d'impatto. Per lei, Etro ha realizzati dei look personalizzati, scelti con l'aiuto dello stylist Nick Cerioni, che si è mosso cercando capi capaci di accompagnare il brano, di vestirlo.

Angelina Mango in Etro

Angelina Mango con le collanine colorate

La cantante ha completato gli outfit con una coloratissima manicure e accessori altrettanto variopinti. Entrambi questi dettagli hanno riferimenti proprio al testo della canzone. La canzone recita: "E mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l’età. Eppure sto una pasqua guarda zero drammi".

Angelina Mango in Etro

Quelle collanine sono un inno alla vita, alla leggerezza, alla spensieratezza. Sono il simbolo di chi vive senza pensare di saperne più degli altri, di chi vive con orgoglio e fierezza, ma senza ostentare saggezza. Di serata in serata, pur cambiando modello, non se ne è mai separata, eleggendole quasi a un portafortuna.