Il dettaglio sulle unghie di Angelina Mango a Sanremo: il significato è legato alla canzone Angelina Mango è tra le grandi protagoniste di Sanremo 2024, al quale partecipa con il brano La Noia. In quanti hanno notato la sua manicure gioiello? Ecco per quale motivo ha applicato delle perline sulle unghie per la prima volta all'Ariston.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango è una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa con il brano La Noia. Complice la musica ritmata e a tratti esotica, fin dalla prima esibizione sul palcoscenico dell'Ariston ha sorpreso tutti con la sua travolgente energia, dando prova di essere un'artista assolutamente completa nonostante si tratti della prima volta alla kermesse canora. Che riesca a salire o meno sul podio, non importa, le sue performance riusciranno di certo a rimanere nella storia sanremese. Il dettaglio che le ha rese ancora più uniche? Dei look dall'animo hippie e contemporaneo.

Le unghie di Angelina Mango a Sanremo

Per la prima volta al Festival di Sanremo Angelina Mango si è affidata allo stylist Nick Cerioni, che ha pensato per lei a una serie di outfit hippie chic firmati Etro by Marco De Vincenzo. Abiti con la coda, corsetti total black, minidress col cappuccio: la cantante ha lasciato spazio a stampe floreali, zeppe e collane portafortuna. Il dettaglio che ha aggiunto un ulteriore tocco glamour è stata la manicure con unghie a mandorla, che appare sempre in primo piano nelle inquadrature ogni volta che canta. Ha puntato tutto su una base nude ma osando con una serie di decorazioni in rilievo fatte di perline bianche e gold.

Le unghie gioiello di Angelina Mango

Il messaggio nascosto nel testo di Angelina

La cosa che in pochi sanno è che Angelina Mango ha scelto la manicure sanremese in modo tutt'altro che casuale, anzi, ha curato anche questo dettaglio del suo look in modo quasi maniacale. Per capirlo basta leggere il testo della sua canzone, La Noia, nella quale dice: "La mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi da snodare piano piano con l’età". Insomma, le perline che ha applicato sulle unghie sono un chiaro riferimento alle parole cantate e quasi sicuramente diventeranno un vero e proprio must nel settore nail-art.

Le unghie con le perline di Angelina Mango