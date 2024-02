Cosa spunta dall’abito di Angelina Mango a Sanremo: il dettaglio nascosto Angelina Mango ha conquistato il palco dell’Ariston con un look originale, dove a fare da protagonisti erano due dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Angelina Mango in Etro by Marco De Vincenzo

Angelina Mango arriva al Festival di Sanremo 2024 da favorita: molti puntano proprio su di lei per la vittoria. La giovane cantante figlia d'arte (il cantautore Mango era suo padre) è in gara per la prima volta e il brano che segna il suo debutto alla kermesse si intitola La noia, scritta in collaborazione con Madame. Sul palco, la 22enne porta la libertà, espressa anche attraverso i vestiti.

Chi veste Angelina Mango a Sanremo

Dietro i look sanremesi di Angelina Mango c'è uno dei nomi più in vista, quando si tratta di styling, un professionista che negli anni ha stabilito un rapporto molto stretto col Festival, firmando gli outfit di tantissimi artisti. Si tratta di Nick Cerioni. L'sperto di stile e Art Director quest'anno seguen non solo la 22enne, ma anche Il Volo. Per Angelina Mango ha seguito una strada ben precisa, nelle sue scelte. Intervistato da Fanpage.it ha spiegato: "Gli abiti vestono il brano, non sono separate le due cose. L'abito è qualcosa che deve accompagnare".

Angelina Mango in Etro by Marco De Vincenzo

Angelina Mango debutta a Sanremo

Per tutta l'avventura sanremese, sarà Etro, di Marco De Vincenzo, a vestire la cantante. Per lei, la Maison ha pensato a un totale di 6 look custom made, per il green carpet e per le diverse serate. L'ex concorrente di Amici per il green carpet inaugurale aveva optato per un'ecopelliccia blu, tuta in velluto stampato con motivi geometrici e occhiali Etro Macaron. Per la prima esibizione all'Ariston, ha invece scelto un abito con ricami neri su base rosa cipria, dalla silhouette aderente.

Angelina Mango in Etro by Marco De Vincenzo

Il tocco originale è una treccia attaccata sulla parte posteriore, che la cantante ha più volte usato per "giocare" sul palco. Lo stesso dettaglio era presente nel look sfoggiato da Miriam Leone alla Festa del Cinema, anche quello ovviamente firmato Fendi. Angelina Mango ha completato il look con un paio di zeppe e un dettaglio che o si ama o si odia: i calzini bianchi!