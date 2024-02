Tapiro ad Annalisa per il terzo posto a Sanremo: “Lacrime dopo la vittoria di Angelina? Solo emozione” Intercettata da Valerio Staffelli che le ha consegnato il tapiro d’oro di Striscia la notizia dopo il terzo posto conquistato a Sanremo 2024, Annalisa smentisce di avere reagito male di fronte alla vittoria di Angelina Mango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Con la sua “Sinceramente”, Annalisa si è classificata terza al Festival di Sanremo 2024, mancando per un soffio la vittoria finale andata ad Angelina Mango. Filmata mentre, insieme agli altri 3 finalisti (Geolier, Ghali e Irama) assisteva alla premiazione di Angelina, Annalisa era apparsa affranta, addirittura in lacrime per quella vittoria mancata. Il video di quel momento aveva fatto il giro della rete, alimentando la nascita dell’ennesimo caso. Ma le cose, stando a quanto dichiara la diretta interessata, sarebbero andate diversamente.

Valerio Staffelli da Annalisa dopo il tapiro

Intervistata da Valerio Staffelli, tapiroforo di Striscia la notizia, a Carcare (Savona), l’artista che si è classificata terza al Festival smentisce le indiscrezioni circolate a proposito della sua reazione di fronte alla vittoria di Angelina: “Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto”.

Annalisa contenta del risultato ottenuto a Sanremo 2024

Contrariamente alle aspettative, Annalisa si è detta felice del risultato conquistato nel corso della 74esima edizione del Festival, l’ultima condotta da Amadeus: “Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…”. Infine, Annalisa si è espressa a proposito del rigassificatore a Savona, la sua città: “Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero”.

Annalisa placa le polemiche dopo il terzo posto a Sanremo

Già all’indomani della finale di Sanremo 2024, di fronte ai giornalisti in conferenza stampa, Annalisa aveva smentito di avere reagito male di fronte alla vittoria della collega. “Un po’ di emozione durante la lettura dei verdetti è normale ma ero tranquilla, felice e serena. Girano due secondi estrapolati da un contesto più lungo e uno si può fare un’idea sbagliata. Ma sono molto soddisfatta di com’è andata”.