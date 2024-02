Annalisa e la reazione al trionfo di Angelina Mango a Sanremo 2024: “Non stavo piangendo” Annalisa risponde alle indiscrezioni circolate sul suo conto che la vedevano “dispiaciuta” e “in lacrime” durante la proclamazione di Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024. La cantante ligure al Corriere: “Non piangevo, quella roba è ingannevole”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Annalisa è arrivata terza al Festival di Sanremo 2024, dopo Geolier e Angelina Mango. Nella serata finale della kermesse andata in scena al Teatro Ariston lo scorso sabato 10 febbraio molti telespettatori hanno messo una lente di ingrandimento sulla cantante ligure che sarebbe apparsa commossa al momento della proclamazione della vincitrice. All'indomani della finale molti telespettatori hanno reso virale la sua reazione sul palco dell'Ariston sostenendo che si fosse lasciata scappare una lacrima. La replica al Corriere: "Roba ingannevole".

La risposta di Annalisa

Molti telespettatori del Festival di Sanremo 2024 hanno reso virale il momento in cui Amadeus annuncia la vincitrice della 74esima edizione della kermesse, Angelina Mango, con Annalisa alle sue spalle, visibilmente commossa per molti fan dell'evento. La cantante ligure in realtà era del tutto "serena", come ha raccontato nella conferenza stampa all'indomani della finale. Al Corriere ha poi replicato in maniera diretta alle indiscrezioni circolate sulla sua reazione: "Se piangevo? Assolutamente no. È ingannevole quella roba lì" .

In conferenza stampa: "Alla proclamazione ero serena, sono soddisfatta"

Annalisa nel corso della conferenza stampa all'indomani della finale del Festival di Sanremo 2024 ha commentato con Geolier e Angelina Mango l'epilogo della 74esima edizione della kermesse. "Durante la proclamazione ero serena. Provo molta soddisfazione per come è andata. Se ho cantato in autotune? Non è nemmeno il caso di rispondere. Sono molto contenta di com'è andata, delle mie esibizioni. Sono focalizzata sulle cose belle che vedo, sulla bellissima risposta sulle piattaforme. Va tutto molto bene. Poi ho i palasport ad aprile, l'arena di Verona a maggio, un sacco di concerti quest'estate. Sono molto soddisfatta" ha raccontato la cantante ligure prima di congratularsi con i suoi colleghi arrivati sul podio con lei.