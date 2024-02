Amadeus rifiuta Sanremo 2025: “Mi fermo, sento il bisogno di fare altro”, scatta il toto conduttori Amadeus rifiuta ufficialmente Sanremo 2025: “Sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l’Ad del desiderio di farci proseguire, ma sento il desiderio di fermarmi e fare altro, affrontare nuove sfide”. Scatta il toto nomi: da Cattelan/Clerici a Stefano De Martino fino al rassicurante generalista Carlo Conti, ecco chi potrà raccogliere il testimone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'Ad Rai Roberto Sergio durante il finale del Festival aveva temporaneamente chiuso il nodo conduzione Sanremo 2025 con questa dichiarazione: "Amadeus resta al Festival? Lasciamo decantare, ne riparleremo tra 15-20 giorni". Arrivata la risposta, che pare definitiva, del noto conduttore di Affari Tuoi: "Se c'è uno spiraglio per rimanere alla direzione del Festival? Onestamente, io avevo detto che era il mio ultimo già a maggio scorso, ma stavolta sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l'Ad del desiderio di farci proseguire, ma sento il desiderio di fermarmi e fare altro. Altre idee, altre sfide, altre scommesse come sempre fatto".

Amadeus e Fiorello rifiutano: è la fine di un'era

Dovrebbe essere risolta la questione del rinnovo alla conduzione della kermesse canora, sciogliendo così il legame di Amadeus e Fiorello con la città dei fiori. Questo Festival appena concluso è sembrato essere proprio una chiusura di cerchio e i saluti finali dalla carrozza, con tanto di cuore floreale, la conferma di un mood decisamente lontano dalla possibilità che la coppia torni in Riviera il prossimo anno.

Toto conduttori: chi arriverà dopo Amadeus?

Chi saranno i conduttori del Festival di Sanremo 2025? Archiviata un’altra edizione da record, la Rai dovrò pensare al conduttore o alla conduttrice che dovrà prendere il posto di Amadeus, direttore artistico uscente dopo cinque Festival di gran successo. Fiorello ha confermato a Fanpage.it che vedrebbe bene Alessandro Cattelan accanto alla rassicurante quota generalista Antonella Clerici.

Per lei sarebbe un ritorno dopo il Festival del 2010, ma stavolta accanto a un esperto di musica e radio più riconosciuto dalle generazioni under 30. Spunta anche il nome di Stefano De Martino, sempre della scuderia di Rai2, la vera rivoluzione delle tre reti della tv di Stato. A questi nomi si avvicinano anche quelli più istituzionali di Carlo Conti, già direttore artistico tra 2015 e 2017, nostra signora della tv Maria De Filippi e di due mostri sacri della televisione come Gerry Scotti, mai in passato all’Ariston, e Paolo Bonolis, già conduttore per due edizioni. Chiunque di loro potrà essere, una cosa è certa: chi raccoglierà il testimone di Amadeus, dopo questi ascolti record, avrà una bella gatta da pelare.