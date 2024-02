Il cachet di Amadeus e dei co-conduttori a Sanremo 2024: quanto guadagnano al Festival Quanto guadagnano Amadeus e i suoi co-conduttori per la prossima edizione del Festival di Sanremo: le cifre dei cachet riportate da La Stampa e Wired. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Manca sempre meno alla famosa ‘settimana di Sanremo': dal 6 al 10 febbraio 2024 andrà in scena la 74esima edizione del Festival più amato dagli italiani. Amadeus sarà ancora alla conduzione dell'evento, accompagnato da diversi co-conduttori: aprirà la serata con lui Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini saranno le protagoniste delle tre serate centrali. Il Festival si chiuderà con la coppia di colleghi e amici, Amadeus e Rosario Fiorello. Cresce l'attesa ma anche la curiosità di conoscere i cachet dei singoli artisti. La Stampa ha fatto sapere quanto guadagnano orientativamente i protagonisti della kermesse di quest'anno: Amadeus sarebbe in testa con circa 700 mila euro.

Il cachet di Amadeus per il Festival di Sanremo 2024

Amadeus, scrive La Stampa, con la conduzione di Sanremo 2024 guadagnerebbe circa 700 mila euro. Sarebbe questa la cifra che il conduttore e direttore artistico della kermesse percepirebbe nel corso della settimana del Festival in programma dal 6 al 10 febbraio 2024 dal Teatro Ariston. La cifra fornita da La Stampa sarebbe di poco superiore a quella percepita negli scorsi anni: nel 2020, infatti, guadagnò dai 500 ai 600 mila euro.

Quanto guadagnano i co-conduttori

La cifra pattuita per le co-conduzioni si aggirerebbe, si legge su La Stampa, intorno ai 180-200 mila euro. Marco Mengoni – al Festival come co-conduttore nella prima serata – sarebbe il più pagato, scrive La Stampa, davanti a Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. Wired fa sapere che a fare eccezione sarebbe anche Fiorello: lo showman per le cinque serate del 2020 incassò circa 300 mila euro, per la singola nel 2022 invece 50 mila.

I cachet degli ospiti di Sanremo 2024

Tanti ospiti sono attesi al Festival di Sanremo 2024: quest'anno Amadeus, nella seconda serata, avrà Giovanni Allevi che tornerà ad esibirsi dal vivo per la prima volta dopo la malattia. Tra gli altri, anche John Travolta, Leo Gassman, Eros Ramazzotti, Russell Crowe. Wired scrive che non ci sono indiscrezioni – almeno per ora – legate ai compensi dei relativi personaggi. Il cantante Eros Ramazzotti, però, nel 2016 chiese 50 mila euro. John Travolta, invece, nel 2006 ne chiese 450 mila.