Amadeus conferma che il prossimo sarà il suo ultimo Sanremo: "Mi fermo a cinque consecutivi" In un'intervista a Chi Amadeus ribadisce che non ci sarà a Sanremo 2025. Le sue parole arrivano poche ore dopo la virtuale investitura di Fiorello a Cattelan per Sanremo 2025.

A cura di Andrea Parrella

Amadeus conferma che non ci sarà a Sanremo 2025. Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo si fermerà a cinque edizioni consecutive, chiudendo questa fase della sua carriera con l'edizione in scena dal 6 al 10 febbraio prossimi. Amadeus lo ha confermato in un'intervista a Chi, in uscita mercoledì 24 gennaio in edicola, chiarendo anche il senso delle sue affermazioni delle scorse settimane, quando pareva aver fatto dietrofront aprendo alla possibilità di una sesta edizione. "Ho detto “mi fermo a cinque Festival consecutivi” anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga". Quindi ha aggiunto:

Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: “Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo”. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore".

Fiorello dà l'investitura a Cattelan per Sanremo 2025

Le parole di Amadeus fanno in un certo senso il paio con quanto accaduto a Viva Rai2 questa mattina. Il conduttore ha stuzzicato il suo ospite Alessandro Cattelan, chiedendogli cosa farebbe se l'amministratore delegato della Rai gli proponesse la conduzione di Sanremo 2025. Una domanda, quella di Fiorello, che profuma di investitura per il conduttore di Stasera c'è Cattelan e di conferma che la poltrona di conduttore e direttore artistico per il prossimo anno non sarà occupata dal fedele amico Amadeus.

Mourinho ospite a Sanremo, le parole di Amadeus

Il conduttore di Sanremo ha parlato anche di Gerry Scotti, che scherzosamente aveva detto: "Se Amadeus mi manda il biglietto di Sanremo, vengo in prima fila". Amadeus ha commentato: "Non l’ho ancora mandato, adesso è difficilissimo trovare i biglietti, ma per lui lo trovo (ride, ndr)". Su un possibile invito al suo idolo Mourinho, Amadeus commenta: "In passato, forse un paio d’anni fa, ci avevo pensato. Ma poi è difficile avere gli sportivi, quando sono in attività, a parte Zlatan Ibrahimovic che condusse con me Sanremo, ma lui è un mondo a parte. Non so se Mourinho abbia voglia di venire, non so se sia dell’umore".

Su Rosa Chemical e Arisa a Sanremo: "Rosa Chemical a me piace tantissimo, non era in gara, ma porterà la sua energia in piazza, sono un suo estimatore […] Arisa è una bravissima cantante, una cara amica. È chiaro che sia difficile scegliere, arrivano 400 brani e, se ne scegli 30, è normale che gli altri 370 ci rimangano male. Sono stati presentati brani e artisti di grande valore, ma non ho pentimenti, quello che c’è è quello che volevo per questa edizione. E non potevo prenderne uno di meno, non c’era un brano che potessi togliere".