Fiorello lancia Cattelan conduttore a Sanremo 2025: "Alessandro ha detto sì" A Viva Rai2 Fiorello dà la benedizione a Cattelan per Sanremo, ipotizzando lui al posto di Amadeus dal prossimo anno. Il conduttore di Stasera c'è Cattelan non si tira indietro: "Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio".

A cura di Andrea Parrella

Sanremo 2024 è alle porte, ma il tema del dopo Amadeus all'Ariston serpeggia nei corridoi dell'azienda ed entra prepotentemente anche nei programmi Rai, in primis a Viva Rai2, dove Fiorello non si lascia scappare l'occasione di tirare in ballo l'argomento in presenza di Alessandro Cattelan. Il conduttore, ospite del mattin show di Rai2 per presentare il ritorno in onda di Stasera c'è Cattelan dal 23 gennaio, è stato stuzzicato da Fiorello in relazione all'ipotesi che possa essere proprio lui il successore di Amadeus alla conduzione, come si vocifera da anni: "Immagina che domani ti chiami Roberto Sergio e di chieda di condurre il Festival di Sanremo del 2025”, ha detto provocatoriamente lo showman siciliano.

Alessandro Cattelan risponde a Fiorello su Sanremo 2025

Cattelan è stato al gioco: "Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio”. “Cattelan ha detto sì!” è l’esclamazione di Fiorello. “Alessandro, sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto”. Cattelan, dal canto suo, dopo anni di slalom tra gli endorsement varii per la sua conduzione a Sanremo, di recente è sembrato non nascondersi più e nelle dichiarazioni pubbliche, pur evitando autocandidature, ammette candidamente che la conduzione del Festival di Sanremo non gli dispiacerebbe.

Amadeus: "Sanremo 2025? Facciamo prima questo"

La poltrona di conduttore per Sanremo 2025, ad ogni modo, non è an ora vuota. Sebbene Amadeus abbia più volte parlato del 2024 come l'anno della sua ultima edizione alla guida del Festival, nelle ultime settimane ha rilasciato dichiarazioni sibilline che non escludono una conferma. In una lunga intervista a La Repubblica pubblicata questa mattina il conduttore e direttore artistico della kermesse aveva dichiarato di aver promesso alla Rai "di dare una risposta" alla proposta ricevuta: "Per una questione di rispetto, il giorno dopo (la chiusura di Sanremo 2024, ndr) ci metteremo seduti e affronteremo il tema". Fiorello in quel caso aveva ironizzato: "Quest’uomo mi fa veramente paura!".

Alessandro Cattelan ospite di Fiorello a Viva Rai2

Fiorello nel 2019: "Cattelan a Sanremo? Fossi Amadeus ci rimarrei male"

Va rimarcato che alla vigilia della stagione Amadeus, ormai cinque anni fa, era stato proprio Fiorello lo sponsor dell'amico e conduttore de I Soliti Ignoti per il Festival di Sanremo. Nelle settimane antecedenti all'annuncio il nome di Amadeus era in lizza tra diversi candidati, tra i quali compariva lo stesso Alessandro Cattelan, in quegli anni acclamato come l'enfant prodige della televisione italiana. "Cattelan a Sanremo? Fossi Amadeus ci rimarrei male", aveva detto Fiorello in quelle settimane, commentando le ipotesi in campo. Poi arrivò proprio la conferma di Amadeus, "sponsorizzato" da Fiorello che fece in qualche modo da garante, accettando il ruolo di jolly che ha fatto da sfondo a tutte le edizioni sanremesi di Amadeus e che chiuderà idealmente il suo quinquennio al Festival con la co-conduzione della serata finale di Sanremo 2024.