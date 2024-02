Fiorello: “I fischi a Geolier sono una vergogna per i nostri figli. Sanremo 2025? Cattelan” Fiorello è intervenuto ai microfoni di Fanpage.it, commentando la quinta e ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, spingendo sul nome di Alessandro Cattellan nel 2025. Poi sui fischi a Geolier per la sua vittoria: “Una vergogna, chi vince vuol dire che se l’è meritato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A poche ore dalla finale di Sanremo 2024, Fiorello è intervenuto ai microfoni di Fanpage.it, commentando la quinta conduzione sanremese di Amadeus, che accompagnerà stasera sul palco. Il conduttore di Viva Rai 2 ha giudicato anche i fischi del teatro Ariston, dopo la vittoria di Geolier durante la serata cover, con il medley Le strade: "È stato veramente un brutto esempio per i nostri figli". Poi spinge la conduzione del prossimo Festival di Sanremo nelle mani di Alessandro Cattellan, in un passaggio di testimone con Amadeus. Qui l'intervista a Fiorello.

Ultimo Sanremo di Amadeus, un bilancio su resa e stanchezza?

In resa credo tantissimo. È proprio cambiato tutto. Ha tracciato una strada che io spero che chi arriverà l'anno scorso possa ancora seguire. Cioè, per quanto riguarda almeno la sfera musicale, la strada è stata tracciata molto bene e stamattina ho avuto modo di vedere questi dati che riguardano i giovani che fino a prima di Amadeus non guardavano. il Festival, per niente. E invece adesso c'è un dato altissimo, quindi i giovani si sono avvicinati al Festival di Sanremo. Questa è una cosa molto bella.

Vi siete divertiti?

Tantissimo. Io poi ancora di più, perché io ero confusionario, diciamo mattutino. Quindi di botto mi sono ritrovato qui a lavorare di notte, tranne oggi, sabato, che è una serata normale che quando finirà il Festival andrò a casa.

Che cosa ne pensi dei fischi durante la premiazione?

Malissimo. Penso tutto il male possibile. Non è che tutti si si può piacere a tutti, però fischiare e soprattutto alzarsi dalla sala e uscire, è stato veramente un brutto esempio per i nostri figli.

E adesso con l'ipotesi che Geolier vinca?

Evviva, chi vince vuol dire che se l'è meritato.

Hai sostenuto il passaggio di testimone con Cattellan nel tuo programma. Credi o vedi lui al prossimo Sanremo?

Assolutamente sì. Assolutamente sì, sì.

Cosa resta quando le luci si spengono stanotte?

Appena si spengono le luci qui, ho già le luci accese al glass del Foro Italico. Ma sono già accese perché avrò solo 10, 11 ore di riposo, perché domenica sera arriverò a Roma e la mattina alle sei sarò già al Foro Italico.

Viva Rai due continua, c'è altro nel futuro di Fiorello?

No, per adesso no, solo Viva Rai 2