Fiorello lancia Sanremo 2025 con Clerici e Alessandro Cattelan, Antonella alla Rai: "Perché no?" Antonella Clerici si rende disponibile per condurre, insieme ad Alessandro Cattelan, la prossima edizione di Sanremo, la prima dopo lo straordinario quinquennio di Amadeus.

A cura di Stefania Rocco

Chiamata in diretta da Fiorello nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2, Antonella Clerici si è resa disponibile per condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo insieme ad Alessandro Cattelan. La conduttrice aveva già condotto un Festival nel 2010 ed è stata fino a oggi, l’ultima donna a farlo. Adesso che la Rai è alla ricerca della figura che dovrà sostituire Amadeus, è proprio Clerici a farsi avanti. Volto caro al pubblico di Rai1, Antonella è la prima a superare pubblicamente l’impasse generata dagli ascolti realizzati da Ama nello straordinario quinquennio che si è concluso con il 74% di share realizzato con l’ultima finale.

Fiorello ad Antonella Clerici: “A Sanremo con Alessandro Cattelan”

È stato Fiorello a lanciare pubblicamente l’idea che fosse proprio Clerici a condurre la prossima edizione del Festival. Dopo avere chiamato la collega durante l’ultima diretta di Viva Rai2, il mattatore le ha chiesto apertamente se prenderebbe mai in considerazione l’idea di rifare Sanremo: “Abbiamo riso e scherzato sul fatto che una donna alla conduzione di Sanremo non si veda dalla ultima tua conduzione. Era il 2010, 14 anni fa. Ma tu torneresti?”. “Con un amico come te, sì”, è stata la pronta risposta di Antonella. Ma Fiorello non avrebbe alcuna intenzione di tornare al Festival e infatti ha rilanciato un secondo scenario: “Che c’entra? Io ormai l’anno prossimo sono quota 100. Tu o anche insieme a qualcun altro. Io vedrei bene te e, visto il rapporto che hai con lui, Alessandro Cattelan. Sareste una bellissima coppia”.

Antonella Clerici: “Ho la mia carriera, se Sanremo andasse male non sarebbe una tragedia”

Antonella ha quindi aperto pubblicamente alla possibilità di condurre il Festival insieme a Cattelan, pur ponendo l’accento sugli irripetibili risultati ottenuti da Amadeus: “Potrebbe essere, io adoro Alessandro. Trovo che sia giusto lanciare i giovani. Quindi può essere ma dopo che voi avete fatto l’80%…”. “Che c’entra?”, è stata la replica di Fiore sull’ipotesi di un paragone tra i due, “Facciamo una precisazione: se tu e Alessandro faceste il Festival, il paragone dovrebbe essere fatto con la prima edizione di Amadeus. Voi iniziereste un ciclo e dopo 3 o 4 anni i pensereste ai risultati”. Quindi Clerici ha fatto sapere che il confronto non sarebbe un dramma: “Bisogna avere anche coraggio nella vita e io non ho niente da perdere. Ho una carriera che non è che se un Festival andasse male ti uccidi. Quindi perché no?”. “Che bello! Lanciamo Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Noi tifiamo per voi. Adesso sei fregata”, è stata la conclusione del conduttore di Viva Rai2.