Amadeus accende le luminarie di Sanremo in omaggio a Toto Cotugno: "L'italiano, un inno mondiale"

Nella serata di giovedì 1 febbraio sono state accese per le strade di Sanremo le luminarie dedicate a Toto Cotugno, l'artista scomparso ad agosto scorso che aveva partecipato ben 15 volte al Festival della canzone italiana ed è stato interprete di uno dei brani più cantante al mondo "L'italiano". Ad accendere le luminarie è stato proprio Amadeus, alla vigilia del suo quinto Sanremo.

L'omaggio a Toto Cotugno

A premere il pulsante rosso con il quale si sono attivate le luci dall'inizio di Corso Matteotti, una delle strade principali di Sanremo, dopo un breve conto alla rovescia, è stato Amadeus, in compagnia del sindaco della città ligure Alberto Biancheri e anche una delegazione della Giunta, oltre al pubblico di astanti che hanno assistito all cerimonia.

All'accensione delle luci è anche partita l'iconica L'Italiano, le cui parole campeggiano tra i palazzi sanremesi. La canzone arrivò quinta in classifica al Festival nel 1983. "E luci siano, un applauso a Toto Cotugno, un grande artista e buon Sanremo a tutti" così il conduttore saluta i presenti e augura a tutti un buona settimana all'insegna della musica e del divertimento, a davvero pochissimi giorni dall'inizio del suo nuovo Festival.

Il conduttore, poi, ha ulteriormente dichiarato: "È bello cominciare, come se in qualche maniera con questa accensione e con un testo importante, che appartiene veramente alla storia della musica italiana, sia l'inizio quasi ufficiale del Festival di Sanremo. Dico sempre, infatti, che Sanremo non inizia il martedì, ma nel weekend che lo precede. Saranno cinque serate di grande musica e ci sarà una bellissima festa in tutta la città". Sulla canzone di Toto Cotugno, invece, Amadeus si sofferma dicendo:

Ha portato questo inno, ‘sono un italiano, un italiano vero', che ha coinvolto ed ha fatto commuovere gli italiani in tutto il mondo. È un artista che ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare e di condividere anche alcune trasmissioni. Una persona di grande carisma e capacità, innamoratissimo di Sanremo e del festival e questo brano, tra i tanti belli che ha eseguito, ha contribuito come i grandi Modugno, Pavarotti e Bocelli, a portare la musica italiana nel mondo