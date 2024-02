Dopo Sanremo 2024 Annalisa dice addio alle autoreggenti: giacca gessata e collant per la cantante Com’è Annalisa fuori dal palco? Nell’ultimo photocall di Sanremo 2024 ha detto addio alle autoreggenti e ha abbinato dei collant a micro shorts e giacca gessata oversize. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è stata una delle indiscusse protagoniste del Festival di Sanremo 2024: data come favorita fin dall'inizio dell'evento, alla fine è riuscita ad aggiudicarsi il terzo posto con la sua Sinceramente. Sul palco dell'Ariston ha ballato e ha messo in mostra il suo talento canoro, il tutto senza rinunciare a uno stile tutto nuovo che ha mixato alla perfezione eleganza e sensualità. Il capo chiave dei suoi outfit? I reggicalze portati a vista, abbinati a dei maxi cuissardes che sembravano delle calze. Oggi la cantante è tornata alla sua "normale" quotidianità e lo ha fatto mettendo in atto l'ennesima rivoluzione fashion.

Lo stile di Annalisa a Sanremo

Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, Annalisa si è servita del palcoscenico dell'Ariston per sfoggiare una serie di sofisticati look Dolce&Gabbana che hanno sancito la sua trasformazione di stile all'insegna della sensualità. A Sanremo ha spaziato tra micro shorts, maxi scollature, minidress di cristalli e non ha mai rinunciato ai reggicalze lasciati in bella vista, dettaglio diventato ormai iconico e che ha aggiunto un ulteriore pizzico femminilità a ogni look. Fuori dal palco, però, le scelte di stile di Annalisa sembrano essere completamente diverse e a dimostrarlo è stata l'apparizione all'ultimo photocall sanremese, quello a cui hanno partecipato anche Angelina Mango e Geolier.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il look di Annalisa fuori dal palco

Lasciati i reggicalze e gli stivali autoreggenti nell'armadio, Annalisa è riuscita lo stesso a distinguersi per sensualità. Affidatasi ancora una volta alla Maison Dolce&Gabbana, ha sfoggiato un outfit un tantino più casual dei precedenti: ha abbinato una semplice t-shirt bianca a un paio di micro shorts total black, completando il tutto con un blazer oversize gessato.

Annalisa con gli occhiali da diva

Ha continuato a lasciare le gambe in vista ma esaltandole con un paio di collant velati, mentre per quanto riguarda le scarpe ha detto addio ai tacchi, preferendo un paio di anfibi stringati e bassi con fibbie e dettagli gold. Rossetto rosso, occhiali da sole scuri e capelli lisci: Annalisa ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria diva moderna.

Il look post-sanremese di Annalisa