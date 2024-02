L’abbraccio tra Angelina Mango e Geolier: celebrano la vittoria in jeans e sneakers Cosa indossano Angelina Mango e Geolier fuori dal palco? All’ultimo photocall di Sanremo 2024 sono tornati ai loro tanto amati look casual, concedendosi anche un dolce abbraccio di fronte i riflettori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2024 si è appena concluso ma se ne continua a parlare, soprattutto perché le canzoni presentate dai 30 artisti in gara vengono trasmesse ripetutamente in radio. I due Big più richiesti non possono che essere Angelina Mango e Geolier, rispettivamente la vincitrice con La Noia e il secondo classificato con I p' me, tu p' te. Li avevamo lasciati a festeggiare sul palcoscenico dell'Ariston, oggi li ritroviamo ancora una volta insieme mentre si abbracciato durante l'ultimo photocall sanremese: ecco cosa hanno indossato una volta che i riflettori si sono spenti.

I look fuori dal palco di Angelina Mango e Geolier

Sul palco sanremese ha incantato tutti con i suoi look colorati firmati Etro ma durante il photocall Angelina Mango ha cambiato stile, tornando a un comodo look casual. Jeans palazzo a vita bassa, camicia crop smanicata in denim giallo e giacca coordinata e oversize: nell'outfit della cantante non sono mancate le sue tanto amate zeppe, per la precisione un paio di stivali con le fibbie.

Angelina Mango con i jeans palazzo

Geolier, invece, ha lasciato nell'armadio i completi eleganti e scintillanti, ha preferito una giacca sportiva in stile college di Louis Vuitton e un paio di jeans decorati all-over con l'iconico logo LV. Cappellino con la visiera, sneakers bianche e occhiali fumé dalla montatura nude: l'artista napoletano si sente a perfetto agio nei suoi abiti da rapper.

Geolier in Louis Vuitton

La dedica di Geolier ad Angelina Mango

Oggi sia Angelina Mango che Geolier sono tornati alla loro "normale" quotidianità, anche se rispetto a qualche settimana fa si sono ritrovati con l'agenda piena fitta di impegni tra interviste e ospitate. Il rapper partenopeo, però, non ha esitato a fare una dolce dedica alla cantante che lo ha sconfitto in finalissima. Sui social ha infatti postato la dolce foto del loro abbraccio durante il photocall, aggiungendo la didascalia "Siamo pur sempre muccus", ovvero "bambini", facendo riferimento al fatto che, nonostante la loro giovanissima età, sono riusciti a conquistare entrambi il podio sanremese. Nessuna competitività, nessuna invidia e nessuna delusione, tra i due esiste esclusivamente una enorme stima.

La dedica di Geolier