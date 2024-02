Geolier dalla tuta del Napoli ai cristalli: tutto lo stile del rapper sul podio di Sanremo 2024 Geolier chiude l’esperienza sanremese con un secondo posto. Il cantante nell’arco delle serate ha mostrato la sua evoluzione di stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Geolier in Emporio Armani durante la finale

Dopo il testa a testa con Angelina Mango, che ha portato a casa la vittoria del Festival di Sanremo 2024, Geolier si è dovuto accontentare del secondo posto. Resta per lui la grande soddisfazione di aver trionfato nella serata cover, un momento parzialmente rovinato da chi ha accolto la notizia coi fischi. Il cantante attualmente è un nome di punta nel panorama musicale italiano e gli ottimi riscontri in termini di televoto lo dimostrano. Al pubblico piace la sua musica, che nell'avventura sanremese è stata accompagnata da look tutti diversi. C'è stato un vero e proprio crescendo nei suoi outfit, una trasformazione che dallo sportwear lo ha portato fino al glamour, con look scintillanti griffati.

Geolier dal green carpet alla finale

La presenza di Geolier all'Ariston è iniziata nel segno della polemica ed è terminata nello stesso modo. Il rapper è finito sotto accusa per aver raggiunto Sanremo da Napoli con un volo in jet privato, una scelta criticata che ha costretto il cantante a rimuovere la foto che aveva postato sui social, per immortalare l'arrivo in Liguria. Il 23enne ha debuttato all'Ariston sfilando sul red carpet inaugurale della kermesse sfoggiando un look insolito.

Geolier sul green carpet in tuta, Instagrm @geolier

Per omaggiare la sua amata città d'origine ha indossato una tuta della squadra del cuore, ovviamente il Napoli, con logo in bella vista. Per le esibizioni all'Ariston il suo stile è progressivamente cambiato, virando su scelte diverse sempre più eleganti e glamour. Per la prima serata ha puntato su un outfit scintillante, un completo glitterato. Nella seconda puntata è tornato allo steetstyle con T-shirt e gilet.

Geolier in Dsquared2 nella prima serata

Look total black nella serata delle cover. Anche lui, come la quasi totalità degli artisti in gara, si è lasciato conquistare dalla nuance più tradizionale di tutte, che quest'anno è andata per la maggiore. È stato il colore più scelto (e forse c'entra il Fantasanremo). Ben consapevole di quanto accaduto a John Travolta col caso delle scarpe U-Power, ha accuratamente coperto il logo del brand sul berretto, rendendolo invisibile.

Geolier in Emporio Armani durante la finale

Look scintillante tempestato di cristalli, con giacca dalle linee asimmetriche, per la premiazione che lo ha visto salire sul podio al secondo posto. Il suo è stato un crescendo, un'evoluzione, cominciata in tuta e finita in grande stile.