Dopo la polemica su John Travolta, Geolier sale sul palco con lo scotch sul cappello Geolier è salito sul palco con un cappello da baseball con il simbolo coperto dallo scotch: la scelta di oscurare il marchio è strettamente legata alle polemiche scaturite dall'ospitata di John Travolta.

A cura di Arianna Colzi

Geolier

Il caso John Travolta ha lasciato una serie di strascichi al Festival di Sanremo 2024, tra polemiche divertite e un dibattito più serio sulla pubblicità all'Ariston. La presenza piuttosto evidente del marchio di scarpe antinfortunistiche, di cui Travolta è sponsor, sul palco ha acceso la polemica che non si è esaurita anche a distanza di due giorni. Nella serata delle cover, infatti, il cantante Geolier (che si è aggiudicato il premio per la migliore esibizione) è salito sul palco con un simbolo coperto.

Perché Geolier copre il simbolo sul cappello all'Ariston

Geolier è salito sul parco dell'Ariston per duettare con Gigi D'Alessio, Gué e Luché sulle note di un medley che ha conquistato il pubblico a casa ma ha diviso la platea del teatro. Per l'occasione tutti i cantanti indossavano outfit total black (un'ottima scelta sia per lo stile che per il Fantasanremo) e il rapper di Secondigliano aveva un classico cappellino da baseball nero che si è fatto notare per il simbolo coperto. Il cantante ha oscurato il marchio del brand del cappello per evitare di incappare in possibili critiche o nell'accusa di pubblicità occulta.

Geolier con Gigi D'Alessio

Il marchio del cappello di Geolier

Ma qual è il simbolo coperto da Geolier sul cappello? Si tratta di un cappello del baseball della squadra della Major League Baseball statunitense, i Chicago White Sox. Come ogni team del campionato, anche la squadra dell'Illinois ha un suo merchandising piuttosto sostanzioso, diffuso in tutto il mondo anche grazie alla cultura urban pop. Geolier, che indossa spesso cappellini da baseball, ha sfoggiato il modello Chicago White Sox MLB Low Profile che è si può trovare in vendita sul web a 38 euro. Il cantante partenopeo ha scelto di coprire con lo scotch il simbolo della squadra di baseball per tutelarsi dall'accusa di pubblicità occulta.

Il cappello dI Geolier