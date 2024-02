Per Geolier non solo fischi: cosa ha fatto il pubblico dell’Ariston per protesta contro il cantante Il rapper napoletano ha conquistato il pubblico a casa ma non quello in teatro, che non era d’accordo con il suo primo posto durante la serata delle cover. Qual è stata la reazione dei presenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Geolier al momento della consegna del premio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è piaciuta al pubblica la vittoria di Geolier alla serata cover del Festival di Sanremo 2024. Dalla platea dell'Ariston, infatti, si è levata un'ondata di disapprovazione quando Amadeus ha svelato il primo posto del rapper partenopeo e, tra fischi e proteste, le poltrone del teatro hanno iniziato a svuotarsi. Il televoto ha fatto scalare la classifica all'artista, che ha portato un medley dal titolo Strade, cantato assieme a Gigi D'Alessio, Guè e Luchè; una vittoria che, secondo i presenti, forse, sarebbe spettata ad altri concorrenti.

Geolier e Gigi D'Alessio

Il pubblico lascia l'Ariston prima del bis di Geolier

Tornato sul palco per esibirsi nuovamente con la cover vittoriosa, Geolier si è trovato davanti un pubblico dimezzato. Dopo un momento di disaccordo generale, dove non si sono risparmiati fischi e commenti negativi, infatti, i presenti hanno iniziato ad alzarsi e andarsene, lasciando la platea quasi vuota. Il cantante napoletano conquista gli spettatori a casa, ma non i presenti, che lasciano il teatro prima della fine ufficiale della serata.

Il momento della premiazione

Geolier a Sanremo

Il cantante ha fatto il suo debutto al Festival quest'anno, rompendo gli e portando per la prima volta un brano interamente in dialetto napoletano I p' me tu p'te. Il regolamento, infatti, è stato modificato per permettergli di partecipare, poiché fino all'anno scorso le canzoni presentate sul palco dell'Ariston dovevano obbligatoriamente essere in italiano, con la possibilità di inserire alcuni pezzi in dialetto o in lingua straniera. Il rapper ha scalato le classifiche anche grazie al sostegno dei fan che lo hanno televotato nelle serate in cui poteva decidere anche il pubblico da casa oltre alla sala stampa e alle radio, tuttavia, il suo arrivo alla kermesse canora non è stato facile, e su internet i commenti negativi e razzisti sul cantante non si sono sprecati.