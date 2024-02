Gigi D’Alessio sui fischi a Geolier: “Il Paese e la platea dell’Ariston raramente vanno d’accordo” Gigi D’Alessio parla a Fanpage.it dei fischi dell’Ariston a Geolier e spiega: “Il Paese ha voluto così” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Abbiamo raggiunto al telefono Gigi D'Alessio poco dopo la vittoria di Geolier della quarta serata del Festival di Sanremo, per commentare i fischi all'Ariston. Quando Amadeus ha annunciato la vittoria finale del rapper napoletano, davanti ad Angelina Mango, infatti, il pubblico dell'Ariston ha fischiato rumorosamente, probabilmente perché riteneva Angelina Mango la più titolata a vincere la serata come era parso evidente anche dalla lunga standing ovation che le aveva riservato dopo la fine della sua esibizione de La rondine, canzone portata al successo dal padre Pino Mango.

Mango, però, è arrivata al secondo posto, alle spalle del rapper napoletano che aveva affrontato la serata delle cover con un parterre d'eccezione, ovvero portando un medley formato da "Brivido", "O’ primmo amore" e "Chiagne" assieme a Guè, Luchè e a Gigi D'Alessio, unendo le varie anime di Napoli e anche del rap. Proprio D'Alessio, che di Festival di Sanremo ne ha visti vari, ha commentato quello che è successo: "Il Paese ha votato così, non c'è molto da dire – spiega il cantante -. Tutte le volte che ho visto vincere qualcuno al Festival di Sanremo c'è sempre stato chi si lamentava".

D'Alessio ricorda anche come non siano rari i momenti in cui l'Ariston ha mugugnato e si è lamentato, è capitato più volte che il giudizio del pubblico dell'Ariston fosse diverso da quello della maggioranza del televoto: "Raramente c'è stato l'accordo tra il Paese e la platea. Alla fine noi siamo felici, siamo contenti". E infine dando i meriti proprio all'autore di I p' te, tu p' me ha chiosato: "Noi eravamo il contorno davanti alla bistecca". Come ha dimostrato già mercoledì Geolier ha sicuramente ottenuto tantissimi voti al televoto, ma nella serata delle cover il voto era ripartito per sala stampa e giuria radio.