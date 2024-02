John Travolta a Sanremo diventa un caso: cachet da urlo, sponsor occulto e video rimosso da RaiPlay L’ospitata di John travolta al Festival è diventato un caso: il cachet pagato da Sanremo e quello esorbitante pagato da uno sponsor occulto. Poi la rimozione del video del Ballo del Qua Qua: lui non ha firmato la liberatoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

John Travolta al Festival di Sanremo è diventato ufficialmente un caso. Dopo le enormi critiche da parte del pubblico e da numerosi addetti ai lavori, questa mattina arriva la notizia del cachet dell'attore di Pulp Fiction e Grease: secondo l'Adnkronos, Travolta avrebbe ricevuto 200mila euro dall'organizzazione del Festival, e di uno sponsor occulto – un noto marchio di scarpe di cui l'attore è già testimonial – che gli avrebbe assicurato un milione di euro. Alle spese ufficiali, poi, andrebbe aggiunta anche la trasferta: l'attore sarebbe arrivato da Nizza con il suo aereo privato. Dulcis in fundo, lo stesso attore – dopo lo sfogo in diretta con il lancio del cappellino da papera prima del Ballo del Qua Qua – non avrebbe dato la liberatoria per diffondere il video del siparietto che, come ammesso dallo stesso Fiorello, è stata una ‘gag venuta male'.

Il video del ballo del Qua Qua rimosso da RaiPlay

Dal tutorial di tutti i balli dei suoi film fino al ridicolo ‘ballo del qua qua' con Amadeus e Fiorello che ha scatenato un putiferio sui social. Ma è stato lo stesso attore ad aver reagito male, come confermato da Eleonora Daniele che nella puntata odierna di Storie Italiane ha spiegato di non avere l'autorizzazione a mandare in onda quel siparietto. Nel frattempo, il video non è più disponibile su RaiPlay, a meno di non riguardare tutta la puntata in replica.

La pubblicità occulta alle scarpe e il cachet di John Travolta

Altra questione è quella relativa alla pubblicità occulta. Le avete viste tutte quelle inquadrature totali per esaltare le sneakers, no? Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera John Travolta, che di quelle scarpe è testimonial, sarebbe stato pagato un milione di euro dalla sua azienda e questo avrebbe in un certo modo permesso al Festival di "abbassare" le spese ufficiali. Cifre enormi per uno spettacolo che dire imbarazzante è dire poco.