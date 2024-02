Caso Sanremo-John Travolta, Striscia: “L’attore era arrivato già per le prove del pomeriggio” Nuove immagini, che saranno messe in onda nella puntata di questa sera alle 20.35 su Canale 5, dimostrano che l’attore era arrivato per le prove pomeridiane al Teatro Ariston con le stesse scarpe “della discordia”, quelle indossate la sera del 7 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Striscia la Notizia torna sul caso John Travolta e la pubblicità occulta sul palco del Festival di Sanremo. Le nuove immagini, che saranno messe in onda nella puntata di questa sera alle 20.35 su Canale 5, dimostrano che l'attore era arrivato per le prove pomeridiane al Teatro Ariston con le stesse scarpe "della discordia", quelle indossate la sera del 7 febbraio.

Il servizio su John Travolta

È ancora Pinuccio, inviato di Striscia nella rubrica "Rai Scoglio 24", a stare sulla notizia mostrando le immagini inedite in cui si può vedere l'attore, sia prima che dopo le prove del pomeriggio, vestito esattamente come poi è andato in onda nella puntata del 7 febbraio. Stesso abito, stessa cravatta, ma soprattutto: stesse calzature. "Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo", ha commentato Pinuccio, facendo notare che la versione di Federica Lentini, vicedirettrice dell’intrattenimento prime time della Rai, data in conferenza stampa, non sta in piedi. Come è noto, Federica Lentini aveva dichiarato che Travolta era entrato in camerino all’ultimo momento ed era andato direttamente sul palco e che per questo nessuno aveva notato le scarpe con brand in vista. È una versione che non corrisponde con le immagini mostrate.

Le cifre dell'accordo non rivelate dalla Rai

Pinuccio continua ad attaccare il caso dopo che aveva posto la domanda proprio in conferenza stampa sia ad Amadeus sia a Maurizio Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time: "In seguito ai contatti che ci sono stati con l’agente e la società che rappresenta John Travolta, la Rai ha chiuso questo contratto con un rimborso spese senza altro da aggiungere". Un rimborso spese non quantificato che, unito poi a quello che è stato dichiarato da fonti vicine a U-Power, fanno pensare a una clamorosa svista che ha generato un enorme pubblicità gratuita alle scarpe di anti-infortunistica.