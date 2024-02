U-Power su John Travolta a Sanremo: “Sapevamo avrebbe indossato le scarpe, tutta pubblicità gratuita” L’azienda che produce le scarpe indossate da John Travolta a Sanremo conferma il pasticcio della Rai e nega accordi laterali: “Non facciamo le cose di nascosto, sapevamo che avrebbe indossato le nostre scarpe. È stata tutta pubblicità gratuita. Lo slogan pronunciato da Amadeus? I miracoli della vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Tantissima pubblicità gratuita. Lo slogan pronunciato da Amadeus? Miracoli della vita". L'azienda U-Power commenta l'ospitata di John Travolta, suo testimonial, al Festival di Sanremo rispondendo alle domande di Fanpage.it. Si sarebbe configurato, nelle parole di chi rappresenta l'azienda, un "colpo di fortuna" ma non ci sarebbe stato alcun accordo laterale o parallelo, nessun pagamento esterno per product placement per mostrare le scarpe: "Noi sapevamo che John Travolta avrebbe indossato le nostre scarpe, ma non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda". E sulla presenza del patron Franco Uzzeni in prima fila: "Non c'è nulla di strano".

Le scarpe U-Power indossate da John Travolta a Sanremo. Ci sono stati contratti specifici? C’è stato una forma di scambio? C’è stato il pagamento esterno a una concessionaria per fare product placement?

No. John Travolta è arrivato a Nizza perché oggi gira il nuovo spot di U-Power con Diletta Leotta e lo gira oggi in Liguria per cui – come detto anche da Amadeus in conferenza stampa – l’entourage dell’attore ha chiamato la Rai dicendogli: ‘Mi volete ospitare a Sanremo?' e si sono messi d’accordo. Un accordo tra John Travolta e la Rai, e stop. U-Power non ha alcun ruolo in questa vicenda.

Però, John Travolta ha indossato le vostre scarpe.

Lui è il nostro testimonial per l’Europa e ci sta che indossi le nostre scarpe.

E le telecamere indugiavano spesso sulle scarpe.

È un ballerino. Anche su Sinner, le telecamere indugiano sulle sue racchette.

Allora, mi spiega perché c’era Franco Uzzeni, il patron di U-Power, in prima fila a Sanremo? Un po’ strano.

Non mi sembra che la presenza di Uzzeni in prima fila a Sanremo, nella serata in cui c’è John Travolta, sia strano.

Ah, no?

Noi non è che stiamo dicendo che non sapevamo di John Travolta sul palco, stiamo dicendo che non c’è alcun accordo tra U-Power e la Rai.

John Travolta saluta Franco Uzzeni, patron di U-Power, seduto in prima fila

Vi aspettavate, come dimostrano anche alcune storie sui Instagram di vostri rivenditori, che John Travolta avrebbe indossato le vostre scarpe.

Per essere molto chiari, noi sapevamo che John Travolta andava sul palco con le scarpe U-Power. Ha un contratto che prevede che indossi, in occasioni pubbliche, le nostre scarpe.

Perché, allora, le scarpe non sono state coperte con l’adesivo?

Ma non è colpa la nostra. La Rai ha già ammesso l’errore. Poi, sfido chiunque tra le persone che hanno visto ieri il Festival di averle riconosciute al primo colpo.

Però, è tantissima pubblicità gratuita.

Su questo non c’è dubbio.

Amadeus ha anche pronunciato lo slogan dello spot: "Don't worry be happy".

Sono i miracoli della vita.

Quindi, è solo un colpo di fortuna non ci sono altri accordi, magari tra John Travolta e la Rai, del tipo: “vengo a rimborso spese, ma solo se indosso le mie scarpe?”. Anche la Rai ha parlato in conferenza stampa di alcune condizioni, senza specificare quali.

Noi non facciamo le cose di nascosto. Noi sapevamo che John Travolta sarebbe arrivato in Italia per il nostro spot, sapevamo della sua presenza a Sanremo e, di conseguenza, ci aspettavamo che lui indossasse le nostre scarpe in virtù degli accordi che ci sono tra noi e Travolta. Su altri accordi, non so cosa rispondere e non credo che debba rispondere U-Power.

Franco Uzzeni era in prima fila a sue spese o invitato dalla qualcuno? Magari dalla Rai o dallo stesso Travolta?

Questo non lo sappiamo, dobbiamo informarci. Credo sia stato però invitato dall'entourage di John Travolta.