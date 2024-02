Caso John Travolta, Amadeus e la Rai non rivelano le cifre dell’accordo con l’attore Nella conferenza stampa della finale del Festival di Sanremo si ritorna a parlare del caso John Travolta. Ciannamea: “In seguito ai contatti che ci sono stati con l’agente e la società che rappresenta John Travolta, la Rai ha chiuso questo contratto con un rimborso spese senza altro da aggiungere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Pinuccio di Striscia la Notizia è ritornato sul caso John Travolta nella conferenza di presentazione della serata finale del Festival di Sanremo. Nel dettaglio, l'inviato della trasmissione satirica di Antonio Ricci ha voluto sapere come sono avvenuti i contatti e le trattative per portare l'arista a Sanremo e se ci fossero altri accordi in essere, che avrebbero permesso a Travolta di indossare le scarpe. La risposta di Amadeus: "Io l'ho saputo quando mi è stato detto che John Travolta avrebbe avuto piacere a essere ospite al Festival di Sanremo". Poi Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, si rifiuta di voler dare le cifre dell'accordo e dice: "La Rai si vuole cautelare per approfondire, capire, valutare i possibili danni che Rai stessa potrebbe aver subito".

Cosa ha detto Amadeus sul caso John Travolta

La risposta completa di Amadeus alla domanda di Pinuccio di Striscia la Notizia:

Io volevo dare risalto soprattutto alla musica e non ho portato grandi ospiti internazionali e le uniche due serate erano per me quelle del mercoledì e del giovedì. Avevo già contattato Russell Crowe personalmente e mi mancava il mercoledì. Quando mi hanno offerto John Travolta, avevo detto no e lo ammetto, perché non avevo serate vuote perché all'inizio mi era stato proposto il sabato. Mi è stato risposto attraverso chi lo rappresenta: ‘scegli tu la serata'. Vedendo la disponibilità e il costo a rimborso spese, ho detto: ‘l'unica serata è il mercoledì'. Questa è stata la trattativa unica fatta da me lato artistico. Tutto il resto, sul contratto eccetera, non mi riguarda e non me ne sono occupato.

"Dalla Rai tutto chiaro e limpido"

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, completa la risposta di Pinuccio, che però avrebbe voluto sapere le cifre precise dell'accordo con John Travolta non rivelate. Poi conferma che la Rai si tutelerà:

Tutto chiaro e limpido. In seguito ai contatti che ci sono stati con l'agente e la società che rappresenta John Travolta, la Rai ha chiuso questo contratto con un rimborso spese senza altro da aggiungere. Non c'è stato alcun riferimento a nessuno sponsor. In funzione di queste possibili criticità, Rai si vuole cautelare per approfondire, capire, valutare i possibili danni che Rai stessa potrebbe aver subito.