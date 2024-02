La Rai pronta a fare causa a John Travolta: “Si era impegnato a non fare pubblicità dal palco” Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento del prime time, ha fatto sapere che la Rai ha già avviato le procedure necessarie a fare luce sul caso delle scarpe indossate da John Travolta sul palco di Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il caso nato a partire dalle scarpe indossate da John Travolta sul palco di Sanremo potrebbe avere strascichi di natura legale. Ad annunciarlo è Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, che a margine della conferenza stampa che ha preceduto la quarta serata di Sanremo, ha annunciato che la Rai ha avvisato tutte le procedure necessarie a far luce sul caso di presunta pubblicità occulta consumatosi dal palco dell’Ariston.

Le dichiarazioni di Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai

“Il contratto che abbiamo stipulato con Travolta, con la sua agenzia, la società Divina Luna, prevede espressamente l'impegno da parte loro a non inserire in trasmissione e non portare sul palco elementi aventi direttamente o indirettamente valenza pubblicitaria e o promozionale anche con riferimento al vestiario e accessori utilizzati se non da Rai preventivamente autorizzati per iscritto”, ha fatto sapere Ciannamea a proposito di quanto accaduto all’Ariston con l’attore che ha mostrato indisturbato dal palco un paio di scarpe prodotte da un’azienda italiana della quale è testimonial, “La Rai ha avviato ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda. Procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità”.

Codacons presenta un esposto dopo il caso delle scarpe di Travolta

Intanto, il Codacons ha fatto sapere di avere presentato un esposto “alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma per la possibile fattispecie di truffa aggravata”. Nella nota redatta dall’associazione dei consumatori si legge: “Sembrerebbe che già da ottobre la Rai abbia avviato trattative con l'attore americano per una sua partecipazione al Festival con un compenso pagato dallo sponsor. Circostanza che, se confermata, smentirebbe le affermazioni di Amadeus secondo cui sarebbe stato Travolta a proporsi nei giorni scorsi per Sanremo, trovandosi in Francia”. Codacons ha aggiunto, inoltre, che U-Power, azienda che produce le scarpe indossate da Travolta, “avrebbe diffuso con largo anticipo una comunicazione dove annunciava che il 7 febbraio ci sarebbe stata una promozione ai propri prodotti proprio dal palco dell'Ariston, e casualmente il proprietario della stessa azienda si trovava seduto in prima fila al Festival durante l'intervento di Travolta”.