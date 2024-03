La trasformazione di Annalisa: fuori dal palco indossa gli anfibi ma non rinuncia ai micro shorts Annalisa è rimasta in America dopo i Billboard e continua a godersi qualche giorno di vacanza. Cosa indossa fuori dal palco? Niente maxi abiti e reggicalze, preferisce anfibi e collant ma senza rinunciare ai micro shorts. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa è volata in America per ritirare il Global Force Award, premio che le è stato assegnato durante l'attesissima cerimonia dei Billboard Women In Music, e, dopo aver incantato tutti con trasparenze e maxi anelli logati, ora si sta godendo qualche giorno di vacanza tra grattacieli e location di lusso. Per lei gli ultimi anni sono stati davvero incredibili: dopo aver conquistato le classifiche con ogni hit lanciata sul mercato, ora si gode il successo del brano sanremese Sinceramente, attualmente la canzone più ascoltata e più usata su TikTok nel nostro paese. Siamo ormai abituati a vederla super sensuale tra reggicalze e stivali-autoreggenti ma com'è fuori dal palco?

Il nuovo stile di Annalisa

Da qualche anno a questa parte Annalisa ha messo in atto una drastica rivoluzione di stile, ha detto addio agli abiti da bambolina e sta puntando tutto sulla sensualità. Body abbinati a blazer oversize, catsuit fascianti e vertiginosi tacchi a spillo: sebbene non perda occasione per esaltare la sua innata femminilità, la cantante non rinuncia mai all'eleganza. Lo ha dimostrato anche sui social, dove ha mostrato un nuovo look scelto per la "normale" quotidianità. Sullo sfondo di un panorama tipicamente statunitense ha posato come una diva in total Dolce&Gabbana al motto di "Siccome per me la festa della donna è tutti i giorni, oggi vi mando semplicemente un po’ di sole e dolci assortiti, cose che fanno stare bene, perché spero che stiate tutte bene, andate a prendervi la felicità, qualunque essa sia per voi".

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa con gli anfibi chunky

Per godersi il sole americano Annalisa ha abbinato un paio di micro shorts a vita alta in total black a una camicia di seta decorata all-over con dei pois bianchi (l'ha tenuta leggermente sbottonata, così da lasciare in vista il reggiseno dark). Niente autoreggenti o reggicalze, questa volta ha preferito semplicemente un paio di collant velati.

Leggi anche Dopo Sanremo 2024 Annalisa dice addio alle autoreggenti: giacca gessata e collant per la cantante

Stivali Dolce&Gabbana

Ha rinunciato, inoltre, anche ai tacchi alti e ha sfoggiato degli anfibi stringati con la zeppa chunky, ovvero "a carrarmato": sono firmati Dolce&Gabbana e costano 1.250 euro. Occhiali da sole scuri, trench candido poggiato sulla spalla e capelli sciolti: Annalisa ha dato l'ennesima prova di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali.