Quanto costa il maxi anello gold di Annalisa ai Billboard Annalisa ha incantato tutti ai Billboard Women In Music con il suo abito trasparente e i suoi iconici reggicalze portati a vista ma in quanti hanno notato il maxi anello che sfoggiava alla mano destra? Ecco chi lo ha firmato e il suo valore.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è la donna del momento: dopo un 2023 da record con le sue hit sempre tra i primi posti delle classifiche italiane, ha inaugurato il nuovo anno partecipando al Festival di Sanremo. Sebbene si sia classificata "solo" al terzo posto, può ritenersi pienamente soddisfatta: la sua Sinceramente attualmente è la canzone più ascoltata e più usata su TikTok nel nostro paese. Non sorprende, dunque, che sia stata invitata ai Billboard Women In Music, evento annuale dedicato alle donne più influenti dell'industria musicale, sul cui palco è stata premiata con il Global Force Award. Trasparenze, reggiseno in vista e gli immancabili reggicalze: in quanti hanno notato il suo maxi anello gold logato?

L'evoluzione di stile di Annalisa

La rivoluzione di stile di Annalisa è ormai decisamente evidente: da quando ha lanciato Bellissima a oggi ha definitivamente detto addio agli abiti da bambolina e ha lasciato trionfare la sensualità. Seguita dalla stylist fidata Susanna Ausoni, ha cominciato a puntare tutto su micro shorts, tubini fascianti e minidress trasparenti. A sancire definitivamente questa trasformazione all'insegna della femminilità è stata l'ultima esperienza sanremese, in occasione della quale ha lasciato tutti senza fiato con i reggicalze portati in vista e gli ormai iconici stivali "autoreggenti". Ai Billboard non ha deluso le aspettative dei fan, ha osato con un abito in delicata seta dall'effetto vedo-non vedo, "riciclando" i cuissardes trasparenti proprio come delle calze (tutto di Dolce&Gabbana).

Annalisa in Dolce&Gabbana

Una volta terminata l'attesa cerimonia, Annalisa non ha potuto fare a meno di celebrare l'importante traguardo sui social al motto di "Grata". Ha poi fatto un primo piano su un dettaglio di stile che era passato inosservato sul red carpet: il maxi anello che ha sfoggiato sulla mano destra.

Annalisa con l'anello Dolce&Gabbana

Si tratta di un bijoux total gold di Dolce&Gabbana, la cui particolarità sta nel logo DG riprodotto in formato oversize, tanto da coprire sia l'anulare che il medio. Qual è il suo prezzo? Essendo di una collezione di qualche stagione passata, non è disponibile sul sito ufficiale della Maison ma solo sugli e-commerce di moda di lusso, dove viene venduto a 350 euro.

Anello Dolce&Gabbana