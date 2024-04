video suggerito

I look di Annalisa per il nuovo tour: addio reggicalze, è futuristica tra chiodi "alati" e culotte Annalisa ha dato il via al suo nuovo tour nei Palasport e lo ha fatto con uno stile rinnovato e futuristico. È arrivata sul palco "volando" con indosso culotte e chiodo di pelle alato: ecco tutti i look del primo concerto.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa ha dato il via a una nuova ed emozionante esperienza della sua carriera: il tour nei Palasport che la vedrà esibirsi nelle principali città italiane, da Milano a Napoli, fino ad arrivare a Verona e a Catania. Ieri sera a ospitare la prima tappa è stato il Nelsol Mandela Forum di Firenze, sul cui palco la cantante ha lasciato emergere tutta la sua grinta e il suo talento. Niente reggicalze in vista e stivali autoreggenti come all'ultimo Festival di Sanremo, ora punta tutto su uno stile futuristico e sensuale fatto di chiodi di pelle dalle spalline oversize, sopra-gonne metalliche e culotte che lasciano le gambe in vista: ecco tutti i look del primo concerto.

Chi firma i look di Annalisa per il nuovo tour

L'avevamo lasciata alle prese con le ultime prove dei balletti, oggi ritroviamo Annalisa adrenalinica e glamour sul palco del primo concerto del suo nuovo tour. Seguita ancora una volta dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha sfoggiato una serie di look personalizzati e su misura di Dolce&Gabbana, Maison che ormai da tempo cura il suo armadio. Se a Sanremo si era trasformata in una diva super sensuale tra trasparenze e autoreggenti "esposte", ora ha messo in atto l'ennesima evoluzione di stile con dei completi dal mood iper futurista. Ha fatto il suo ingresso sul palco "volando" come un angelo ma in total black con un completo caratterizzato da culotte, anfibi rock e un chiodo di pelle avvitato e a effetto corsetto con spalline scultura che sembrano ali.

Dolce&Gabbana, collezione A/I 2022-23

Dai completi metallici ai chiodi di pelle

Durante il concerto di Firenze Annalisa ha fatto diversi cambi look, tutti all'insegna del glamour e della modernità. È tornata ai completi "metallici" sfoggiati qualche mese fa al Forum con due diversi outfit: il primo con sopra-gonna di coccodrillo rossa abbinata a un crop top trasparente in tinta, il secondo dark con mini blazer e gonna corta (sempre di coccodrillo). Per chiudere lo show la cantante non solo ha ospitato sul palco Emma Marrone, ha anche sorpreso il pubblico in black&white. È tornata al chiodo di pelle "alato" ma in bianco e con una silhouette che segue la forma dei fianchi, abbinandolo a culotte, calze a rete e anfibi. Insomma, Annalisa ha dato l'ennesima prova di essere un'artista capace di rinnovarsi ma allo stesso tempo di saper rimanere sempre sul pezzo.