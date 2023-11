Annalisa infiamma il forum di Assago e conquista il pubblico “volando” sul palco con un look metallico La pop star ha debuttato al Mediolanum Forum con un outfit metallizzato. Un concerto sold-out da mesi davanti a 13mila persone che hanno visto diversi cambi di abito, tutti brillanti.

A cura di Annachiara Gaggino

Annalisa

Annalisa infiamma il Mediolanum Forum. La cantante ha debuttato ad Assago calandosi dall'alto. "È stato un ingresso simboli", ha spiegato l'artista. "Un modo per entrare direttamente nel vortice del mio live e delle mie nuove canzoni". Un successo già segnato mesi fa, quello del concerto dell'ex concorrente di Amici, già sold-out da quest'estate.

Annalisa

Annalisa brillante sul palco

La cantante per il suo live ha scelto di vestirsi Dolce&Gabbana, con lo styling di Susanna Ausoni, che sui social ha commentato :"Felice di essere in questo meraviglioso vortice", pubblicando le foto dei bozzetti preparatori. Uno show davanti a 13mila spettatori che hanno visto diversi cambi look, tutti scintillanti. Accompagnata da un corpo di ballo Annalisa si è esibita con abiti scintillanti, pensati per lei in colori che non passassero inosservati dal rosso all'argento, le tonalità degli abiti erano metallizzate in modo che brillassero sotto la luce dei riflettori.

Annalisa

L'outfit era composto da un paio di culotte nere sulle calze a rete, coperte da una gonna extra corta con chiusura a doppia fibbia e apertura anteriore. Il tessuto caratterizzato da una texture simil coccodrillo era lo stesso della giacca in lurex abbinata, con spalle ampie e chiusura a zip. i completi sono stati decliunati in diverse tonalità, abbinati agli anfibi dello stesso colore, ideali per ballare e muoversi sul palco.

Annalisa

Il beauty look di Annalisa

I lunghissimi capelli della cantante savonese erano raccolti in una coda alta, a completare un look già sensuale e audace. La pettinatura metteva in risalto il viso di Annalisa truccato in modo impeccabile e grintoso, con una marca linea di eyeline in stile felino. Le labbra color mattone concludevano il make-up da femme fatale dell'artista che ci ha fatto ballare tutta l'estate con "Mon amour" e "Disco paradise", in collaborazione con Fedez e J-Ax.