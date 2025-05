Annalisa non ha tagliato i capelli, alla semifinale di Amici torna con la chioma extra long

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 10 maggio 2025, va in onda l'ottava puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico nel weekend con una serie di performance spettacolari e d'impatto. Arrivato alla sua semifinale, il programma continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori e non solo grazie ai ragazzi in gara, ogni settimana la padrona di casa viene raggiunta sul palco anche da alcuni ospiti speciali. Questa settimana è stato il turno di una sua "vecchia conoscenza", Annalisa, che proprio ad Amici ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Ora è tornata lì dove tutto è cominciato per presentare il nuovo singolo intitolato Maschio e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato.

Il segreto del cambio look di Annalisa

Qualche giorno fa Annalisa aveva annunciato l'uscita di Maschio, il suo nuovo singolo, con un look che aveva lasciato i fan senza parole: oltre al completo dallo stile mannish fatto di giacca, pantaloni classici, camicia e bretelle, aveva sfoggiato anche un inedito pixie cut, ovvero un taglio cortissimo che la rendeva quasi irriconoscibile. Sul palco di Amici, però, ha sorpreso tutti ritornando alle "origini", ovvero ai capelli extra long portati lisci, sciolti e con la frangia a tendina. Come ha fatto a cambiare acconciatura tanto rapidamente? Probabilmente per la foto promo aveva usato semplicemente una parrucca, in modo tale che la sua immagine apparisse perfettamente a tema con il tema della canzone.

Annalisa ad Amici

Chi ha vestito Annalisa ad Amici

Per il gran ritorno ad Amici Annalisa non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli. Abbandonati gli abiti romantici e bon-ton degli esordi, è rimasta fedele ai look grintosi e dark su cui punta da diversi anni. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, si è affidata alla Maison Dolce&Gabbana, sfoggiando un adorabile abito giacca in pelle nera, un modello fasciante con la gonna corta, l'abbottonatura doppiopetto e il collo a pistagna. Per completare il tutto ha scelto degli accessori che hanno messo in risalto le gambe, ovvero un paio di collant a rete nera e degli anfibi di vernice con tacco largo e zeppa. Manicure total black, make-up dai toni naturali e grinta da vendere: Annalisa sembra essere ancora una volta destinata a dominare le classifiche estive.

Annalisa in Dolce&Gabbana