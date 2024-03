video suggerito

Perché l'anello di diamanti di Vittoria Ceretti non è un regalo di Leonardo DiCaprio

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sembra procedere a gonfie vele. Dopo essere stati avvistati a inizio gennaio in un romantico ristorante di Beverly Hills, qualche giorno fa i due sono stati nuovamente paparazzati fianco a fianco. Seduti in abiti formali al tavolo del ristorante Yuca's di Los Angeles, condividevano un piatto etnico insieme a un amico, il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei media? L'anello di diamanti all'anulare sinistro della modella. Sebbene in molti hanno pensato che si trattasse di un simbolo di amore eterno, in verità non ha nulla a che vedere con una presunta proposta di matrimonio.

La nuova foto di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

È passato meno di un anno da quando Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati immortalati per la prima volta insieme a Santa Barbara ma da allora si sono mostrati sempre più spesso in pubblico, confermando così le voci di una relazione sentimentale. La modella ha messo fine al matrimonio con Matteo Milleri pur di frequentare il divo hollywoodiano e non sorprende che in molti sognino di vederla ancora una volta in abito bianco. Ad alimentare il gossip nelle ultime ore è stato il prezioso che ha sfoggiato al dito, un modello massiccio e tempestato di diamanti con una fascia in oro bianco e una grossa pietra centrale incastonata. Da fonti vicine alla coppia, però, è arrivata subito la smentita: non ci sarebbe stata nessuna proposta di nozze.

Vittoria Ceretti con lo stesso anello nel 2022

L'anello di diamanti di Vittoria Ceretti

A dimostrare che quello sfoggiato da Vittoria Ceretti non è affatto un anello di fidanzamento sono le foto social della modella. Se si spulcia il suo account ufficiale, infatti, si ritrovano degli scatti in cui il prezioso è al suo anulare sinistro. I post risalgono al 2022, anno in cui non solo era felicemente sposata con Matteo Milleri ma probabilmente non conosceva neppure Leonardo DiCaprio. Insomma, il gossip che ha fatto il giro del web negli ultimi giorni si è rivelato solo una speculazione ma, del resto, chi è che non sogna di vedere lo "scapolo d'oro di Hollywood" finalmente sposato?

