"Leonardo DiCaprio ha chiesto a Vittoria Ceretti di sposarlo", ma dall'America smentiscono Un anello apparso al dito di Vittorio Ceretti è all'origine dei pettegolezzi nascenti a proposito di una proposta di matrimonio ricevuta da parte di Leonardo DiCaprio. Ma i tabloid americani, citando fonti vicine al divo, smentiscono.

A cura di Stefania Rocco

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti si sposano? A scatenare i pettegolezzi è stato il vistoso anello apparso recentemente all’anulare sinistro della modella, un anello che secondo diverse ricostruzioni sarebbe il dono ricevuto da parte dell’attore che, per la prima volta nella sua vita, avrebbe chiesto a una compagna di sposarlo. Gli scatti sono stati realizzati qualche giorno fa a Los Angeles durante un pranzo tra la modella e l'attore. I paparazzi che hanno seguito i due non hanno potuto fare a meno di concentrare l'attenzione proprio sul prezioso anello.

Le smentite dei tabloid americani che citano fonti vicine a DiCaprio

Ma a smentire la notizia del fidanzamento e delle nozze imminenti sono stati alcuni tabloid americani. Page Six cita una fonte vicina al divo e scrive che nella notizia del fidanzato ci sarebbero “zero verità”. Dello stesso avviso TMZ secondo cui non ci sarebbe stata alcuna proposta di matrimonio. Fonti affidabili che spezzano i sogni di chi aveva sperato di vedere l’inafferrabile DiCaprio pronto a rinunciare finalmente alla sua condizione di scapolo.

La storia d’amore tra Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio

La modella italiana e l’attore americano si frequentano dalla scorsa estate. Sono stati fotografati insieme in più di un’occasione, spesso anche in compagnia della madre di DiCaprio, Irmelin Indenbirken, e degli amici più cari di lui. Vittoria è stata definita da più parti come “quella giusta”, colei che sarebbe destinata a far capitolare il divo. Ma per il momento le nozze sembrerebbero essere fuori discussione. A meno che le fonti citate dai tabloid americani non siano state abilmente istruite per sviare l’attenzione dai progetti futuri dei due e garantire alla coppia tutta la privacy necessaria a organizzare il grande passo senza interferenze di alcun tipo.