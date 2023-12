Leonardo DiCaprio fa sul serio con Vittoria Ceretti, i due beccati ancora insieme a Londra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti continuano la loro romantica frequentazione. I due sono stati beccati a Londra, dove hanno trascorso alcuni giorni in compagnia di parenti di lei e amici fraterni di lui. Sembra proprio che, stavolta, il divo faccia sul serio.

Tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sembra che vada tutto a gonfie vele. Il divo di Hollywood e la modella italiana continuano la loro frequentazione e sono stati beccati a Londra, dai fotografi del settimanale Chi. Intenti ad uscire dal portone di una lussuosa abitazione di Mayfair, uno dei quartieri più chic della capitale inglese, hanno trascorso alcuni giorni tra mostre, gallerie d'arte e, ovviamente, serate all'insegna del divertimento.

La cena del ringraziamento in famiglia

La coppia si trovava a Londra per festeggiare il Ringraziamento, con amici storici dell'attore, come Tobey Maguire che si vede anche nelle foto scattate e pubblicate sul settimanale Chi, e anche alcuni parenti di Vittoria Ceretti, a conferma del fatto che la conoscenza tra i due, sembra essere piuttosto avanzata. Non solo cene con le persone più care, ma anche passeggiate tra le vie più eleganti di Londra, a notte fonda, visite a gallerie d'arte per assistere a qualche mostra interessante, ma non solo arte per riempire gli occhi della coppia, anche i gioielli di una delle più importanti gioiellerie di Londra, Asprey, ma è ancora presto per dire che si stia già pensando all'acquisto di anelli importanti.

La storia d'amore continua

Che Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti siano innamorati, sembra non ci sia ombra di dubbio. Tra agosto e settembre, le prime foto insieme, tra una passeggiata a Santa Barbara e serate in discoteca, poi la paparazzata a Milano in compagnia di Irmelin la madre del divo, a cui pare lui sia legatissimo. Infine, il mese scorso, l'11 novembre per la festa di compleanno di Leo, a Los Angeles, i due sono stati visti insieme e, a quanto pare, non sono mai stati lontano l'uno dall'altra. I presupposti perché, stavolta dopo tante peripezie amorose, l'attore premio Oscar faccia sul serio ci sono tutti, non resta che aspettare qualche passo decisivo a confermarlo.