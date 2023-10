DiCaprio e Vittoria Ceretti ancora insieme, avvistati durante una visita alla Pinacoteca Ambrosiana Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme durante la Fashion Week di Milano. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi durante una visita notturna e privata alla Pinacoteca Ambrosiana, Con loro anche la madre di lui, che si lasciò ispirare a Da Vinci per il nome del figlio.

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Leonardo DiCaprio e la modella Vittoria Ceretti. La coppia sembra intenzionata a fare sul serio e, dopo le prime foto insieme lo scorso agosto, ora è stata paparazzata dal settimanale Chi durante la settimana della moda di Milano. Un'uscita serale per visitare la Pinacoteca Ambrosiana, fuori dall'orario di apertura, in compagnia della madre di lui e di alcune guardie del corpo.

L'uscita insieme durante la Fashion Week di Milano

Dalle passerelle di moda ai corridoi della Pinacoteca Ambrosiana. A Milano, DiCaprio e Ceretti non si sono fatti mancare nulla. Come mostrano le immagini del settimanale, la coppia ha visitato privatamente il noto museo milanese, in cui sono conservati capolavori di Caravaggio, Botticelli, Tiziano, ma ance i disegni del Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci. Con loro anche alcune guardie del corpo e la mamma dell'attore, la signora Imelin, insieme al compagno David Ward.

La donna si lasciò ispirare proprio a Leonardo Da Vinci nel scegliere il nome del figlio: ancora incinta, visitò la Galleria degli Uffizi a Firenze e sentì scalciare il pancione proprio davanti a un'opera del noto artista Rinascimentale. Un segno del destino che non potè non cogliere. Una volta finita la visita, il piccolo gruppo è uscito quasi di nascosto dal retro: DiCaprio indossava una giacca e un cappellino nero, mentre lei un paio di jeans e una giacca oversize.

Le prime foto di DiCaprio e Ceretti a inizio agosto

L'inizio della relazione tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti risale ad agosto, quando la top model e il divo furono avvistati per la prima volta in atteggiamenti intimi in una discoteca di Ibiza. Propri in quel periodo, i fotografi li paparazzarono per la prima volta mentre si baciavano. In più,Vittoria avrebbe lasciato il marito Matteo Milleri a maggio dopo il primo incontro con DiCaprio al Festival del Cinema di Cannes. Pare che tra i due sia scoppiato subito un colpo di fulmine, anche se finora hanno scelto di non ufficializzare la loro relazione.