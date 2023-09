Dicaprio con Vittoria Ceretti da inizio agosto, il marito lasciato quando ha conosciuto Leonardo Risalgono al 9 agosto scorso le prime foto di Leonardo Dicaprio insieme alla top model italiana Vittoria Ceretti. In quell’occasione, due furono beccati insieme in una discoteca di Ibiza in atteggiamenti intimi. La modella avrebbe lasciato il marito Matteo Milleri subito dopo il primo incontro con il divo a Cannes lo scorso maggio.

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Chi pubblica le foto che dimostrano che la relazione tra Leonardo Dicaprio e Vittoria Ceretti risale almeno a inizio agosto. La super top model italiana e il divo hollywoodiano furono beccati in atteggiamenti intimi in una discoteca di Ibiza. Era il 9 agosto, Vittoria e Leonardo si trovavano entrambi all’interno del club per vip Hi, a Playa d’en Bossa. Risale proprio a quei giorni il primo bacio tra i due immortalato dai fotografi.

Quando è finita tra Vittoria Ceretti e Matteo Milleri

Secondo numerose indiscrezioni, riprese da Chi, Vittoria avrebbe lasciato il marito Matteo Milleri a maggio, subito dopo il primo incontro con Dicaprio al Festival del Cinema di Cannes. Chi li conosce sostiene che tra i due la passione sia divampata fulminea fin dai primi giorni, obbligando la modella a fare una scelta di vita cruciale. Scelta che non è stata ufficializzata da Vittoria e Matteo che hanno mantenuto il più stretto riserbo fino a quando le foto del gelato con Dicaprio in California hanno fatto esplodere i pettegolezzi a proposito di questa nuova e bellissima coppia.

Il silenzio di Leonardo Dicaprio e Vittoria Ceretti

Dicaprio e Ceretti non hanno ufficializzato la loro relazione. Un legame che, tuttavia, sarebbe stato vissuto alla luce del sole fin dalle primissime battute, almeno di fronte agli amici. Vittoria ha trascorso parte delle sue vacanze estive proprio a bordo dello yacht del divo alle Baleari, nei giorni in cui le foto dei due in discoteca sono state scattate. A fine agosto, la top model e l’attore erano ancora insieme e pare che la relazione prosegua lontano da occhi indiscreti. “Si adorano”, sostiene chi li conosce, indiscrezioni riportate dalla stampa americana che descrivono il legame che i due starebbero vivendo al momento. Un rapporto che ha spazzato via le precedenti relazioni, quella di Vittoria con il marito Matteo e quella di Leonardo con Gigi Hadid, altra super top model amica di Ceretti.