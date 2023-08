Vittoria Ceretti ha divorziato? I rumors sul flirt con Leonardo Dicaprio e l’equivoco su TikTok Le foto della super top model italiana Vittoria Ceretti insieme a Leonardo Dicaprio hanno fatto il giro del mondo. Decine quelli che si chiedono cosa sia accaduto al matrimonio tra la modella e Matteo Milleri. Che cosa sappiamo sulla presunta separazione tra i due.

A cura di Stefania Rocco

Le foto della super top model italiana Vittoria Ceretti paparazzata insieme a Leonardo Dicaprio hanno fatto il giro del mondo. La modella e l’attore premio Oscar sono stati fotografati insieme a Santa Barbara mentre mangiano un gelato. L’avvistamento arriva dopo una serie di pettegolezzi che, secondo la stampa internazionale, sarebbero nati a partire da fine dello scorso maggio quando i due si sono incontrati al festival del Cinema di Cannes. Il presunto flirt tra i due ha acceso la curiosità degli appassionati di cronaca rosa di tutto il mondo. Intanto perché Dicaprio risultava legato a Gigi Hadid, amica e collega di Vittoria. E in secondo luogo perché Ceretti sarebbe ancora sposata con Matteo Milleri, dj di fama internazionale.

L’ultimo avvistamento con Matteo Milleri e l’equivoco su TikTok

Nel video in cui parla di un "ex", Vittoria si riferisce a Tony Effe e non al marito Matteo Millani.

L’ultimo avvistamento di Vittoria insieme al marito Matteo risale allo scorso aprile quando i due parteciparono insieme al Coachella. Da quel momento, la coppia ha fatto perdere le sue tracce. Secondo diverse indiscrezioni, sarebbe stata Vittoria ad annunciare indirettamente la separazione con un video postato su TikTok a maggio, periodo in cui ha conosciuto Dicaprio, parlando genericamente di un ex compagno. Si tratta, tuttavia, di un equivoco. Il video al quale fa riferimento la stampa internazionale è quello in cui la modella, sottoponendosi al celebre gioco della roulette, annuncia che l’uomo comparso in foto “assomiglia al suo ex”. L’ex al quale stava si stava riferendo, tuttavia, non è Milleri ma il trapper Tony Effe.

Il silenzio di Vittoria Ceretti e Leonardo Dicaprio

Per il momento, né Vittoria né Dicaprio hanno commentato le indiscrezioni che li vogliono vicini e difficilmente accadrà in futuro, considerata la nota riservatezza dell’attore a proposito della sua vita privata. È certo, però, che i due condividano la stessa cerchia di amici. Alcune tra le colleghe di Vittoria sono legate sentimentalmente ai più intimi amici di Dicaprio. Il gruppo formato dalle modelle Meghan Roche e Neelam Kaur Gill, dai fidanzati (entrambi amici dell’attore) e da Vittoria ha trascorso parte dell’estate proprio a bordo dello yacht del divo.