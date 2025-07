video suggerito

Leonardo DiCaprio compra un’isola del Cile per sottrarla al disboscamento Leonardo DiCaprio porta avanti la causa ambientalista e si adopera per preservare alcuni luoghi incontaminati dalle “industrie distruttive”. L’attore ha acquistato l’Isola di Guafo in Cile, per proteggerne la straordinaria biodiversità. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attenzione di Leonardo DiCaprio per l'ambiente non è certo una novità, l'attore americano si batte ormai da anni per la causa ambientalista e sostiene tramite la sua fondazione i progetti che possano aiutare uno sviluppo sostenibile e la salvaguardia degli ecosistemi viventi. Non stupisce, quindi, la notizia delle ultime ore che il divo di Hollywood abbia acquistato un'isola, precisamente l'Isola di Guafo in Cile – in vendita dal 2020- per salvarla e proteggere la sua biodiversità.

Leonardo DiCaprio racconta l'acquisto dell'Isola di Guafo

Lo ha confermato lui stesso sui social, scrivendo: "L'insostituibile Isola di Guafo in Cile è ora protetta dall'estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive". DiCaprio, quindi, ha comprato attraverso la Fondazione Rewild l'isola cilena che rappresenta una delle più importanti riserve naturali di biodiversità e che rientra nell'arcipelago di Chiloé, nell'Oceano Pacifico. L'attore, condividendo alcuni scatti dell'isola, ha poi aggiunto delle ulteriori specifiche in merito all'acquisto, dichiarando che è stato reso possibile grazie all'aiuto da parte di un privato che, insieme a Rewild e altre fondazioni, hanno messo a punto la compravendita. DiCaprio scrive: "è stata garantita la conservazione per sempre di quest'area chiave per la biodiversità" e poi manifesta anche i prossimi obiettivi: "donare la proprietà al governo cileno per convertirla in un Parco Nazionale, garantendo così la conservazione di questo luogo vitale per le generazioni future".

L'attore, poi, che utilizza i social principalmente per parlare di tematiche a lui care, come per l'appunto la tutela dell'ambiente, si è soffermato sulla flora e la fauna presenti sull'isola che si estende per 197 chilometri quadrati e scrive:

Leggi anche Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio non si nascondono in Italia, le foto della coppia al matrimonio di Jeff Bezos

L'isola ospita importanti popolazioni riproduttive di uccelli marini, tra cui la più grande colonia riproduttiva al mondo di berte fuligginose, che migrano per oltre 64.000 chilometri dall'emisfero australe a quello settentrionale ogni anno e vanta anche la presenza di pinguini di Magellano e di una popolazione riproduttiva di lontre marine in via di estinzione.