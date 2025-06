video suggerito

Squalo all’Isola dei Famosi, il racconto di Paolo Vallesi: “Ci ho nuotato accanto, ho avuto davvero paura” Avvistato un altro squalo all’Isola dei Famosi 2025. Paolo Vallesi ha raccontato di aver nuotato in mare aperto accanto all’animale e di essersi piuttosto spaventato: “È stata una sensazione incredibile, la paura era vera”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi 2025 i naufraghi hanno avvistato un altro squalo. Dopo il primo visto in acqua mentre cacciava una manta, saltando fuori dall'acqua, Paolo Vallesi ha raccontato di aver nuotato accanto all'animale per qualche metro. Un'esperienza che lo ha piuttosto spaventato e che ha subito voluto condividere con i compagni, entrando nei minimi dettagli. La prima reazione, istintiva, è stata quella di scappare.

Il racconto di Paolo Vallesi

Paolo Vallesi ha raccontato ad alcune naufraghe la sua esperienza in mare aperto. Il cantante ha nuotato per alcuni metri accanto a uno squalo, che ha immediatamente riconosciuto: "La paura è vera. L'acqua ingigantisce, ma sarà stato non più di un metro. La forma della pinna è talmente che lo scatto è stato quello di scappare indietro". Per farsi una nuotata, il naufrago si è spinto oltre la barriera corallina, in mare aperto. Davanti all'animale, la sua reazione è stata quella di scappare: "Mi è passato accanto uno squalo. Ho nuotato per due metri accanto a lui, è stata una sensazione incredibile. Abbiamo avuto paura entrambi, siamo scappati".

L'avvistamento in mare di qualche giorno prima

Solo qualche giorno prima, i naufraghi dell'Ultima Spiaggia avevano assistito a una scena piuttosto impressionante, sempre con protagonista uno squalo. Dino Giarrusso, Paolo Vallesi e Alham El Brinis avevano visto l'animale in mare mentre cacciava una manta, facendo un salto fuori dall'acqua. "È davvero enorme", ha detto stupito Giarrusso riferendosi allo squalo e alimentando ancora di più la paura di chi si sarebbe dedicato alla pesca. Durante la settimana, nessuno si era offerto di farlo e questo aveva generato dei malumori nel gruppo, soprattutto di Alham, che si era sfogata con Giarrusso: "Non usiamo scuse, anche settimana scorsa hai fatto una finta dicendo che non c'era il posto".