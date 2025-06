Squalo in acqua all’Isola dei Famosi, la reazione dei naufraghi di fronte alla scena impressionante

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Momenti di apprensione all'Isola dei Famosi 2025. Nei pressi dell'Ultima Spiaggia, dove sono collocati i naufraghi che sono stati eliminati al televoto, tra cui Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis e Paolo Vallesi, uno squalo ha attaccato una manta in acqua, dando vita a una scena impressionante. Le reazioni dei naufraghi tra stupore e un pizzico di paura: "Questa è la prova che il pesce c'è".

Uno squalo in acqua all'Isola dei Famosi, cosa è successo in Honduras

Mentre discutevano, i Naufraghi presenti sull'Ultima Spiaggia hanno assistito a una scena impressionante: uno squalo, mentre cacciava una manta, ha fatto un grosso balzo fuori dall'acqua, suscitando la reazione di stupore da parte di Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis e Paolo Vallesi. "Questa è la prova che il pesce c'è", ha commentato la ragazza. "È davvero enorme", ha aggiunto il giornalista ed ex inviato de Le Iene. Ma chi si offrirà di pescare adesso?

Le discussioni legate alla pesca

Poco prima di assistere alla scena, i naufraghi sull'Ultima Spiaggia avevano discusso proprio sul fatto che, nel corso dell'ultima settimana, nessuno di loro avesse provato a pescare. Tra quelle più risentite in merito alla questione, Ahlam, che si è così sfogata con i compagni d'avventura: "Non usiamo scuse, anche settimana scorsa hai fatto una finta dicendo che non c'era il posto". "Non è una finta, è una prova, ti pare che non mi piace il pesce? I ricci li mangio, i granchi no, ma io sul pesce sono il più felice di tutti", ha spiegato Dino Giarrusso. In un secondo momento, la concorrente si è sfogata sul mancato impegno da parte degli altri naufraghi: "Sinceramente, stamattina ero anche arrabbiata, già mi sono svegliata storta di mio, poi ho visto Paolo e Dino che sono andati a fare una passeggiata per vedere se si può pescare senza lenze. Perché non le hanno portate?".