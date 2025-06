video suggerito

Isola, Mario Adinolfi: “Mi alleno per la prova di apnea, voglio essere competitivo. Non mangerò più riso e pesce” All’Isola dei Famosi i naufraghi si stanno preparando per la prova dell’apnea. Mario Adinolfi ha superato il minuto di resistenza in acqua, facendosi cronometrare da alcuni concorrenti. Il giornalista non intendere arrendersi: “Vorrei presentarmi in termini competitivi a questa gara fisica a cui non sono abituato”. E sul cibo: “Non mangerò più riso, cocco e pesce”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Mario Adinolfi si sta preparando per la prova di apnea. Il naufrago vuole dare il meglio di sé e sta trascorrendo sempre più tempo in acqua cercando di battere il suo record personale di un minuto, supportato da alcuni naufraghi. Il giornalista ha poi ha raccontato che, dopo la decisione di Loredana Cannata, su Playa Dos non mangerà più cocco, riso e pesce.

L'esercitazione per la prova di apnea: "Voglio essere competitivo"

Negli scorsi giorni lo Spirito dell'Isola ha chiesto ai naufraghi di esercitarsi con l'apnea, così da aumentare la loro capacità di resistenza. Molti concorrenti hanno preso alla lettera la richiesta e hanno iniziato a trascorrere sempre più tempo in acqua. "La cosa divertente è che siamo più o meno tutti sullo stesso minutaggio, sarà interessante vedere chi si allena di più", ha commentato Omar Fantini. A prendere sul serio l'esercitazione anche Mario Adinolfi, che ha provato a trattenere il respiro sott'acqua il più a lungo possibile, chiedendo a Teresanna Pugliese di tenere il tempo per lui. Il suo record è stato di un minuto. Il giornalista spera di poter mostrare il meglio di sé e non intende arrendersi: "Ho fatto la prova di apnea, mi sono allenato tutti i giorni, supero il minuto regolarmente. Ma abbiamo un recordman inavvicinabile che fa 1.45 in scioltezza, Omar. Sono curioso di come sarà strutturata la gara. Vorrei presentarmi in termini competitivi a questa gara fisica a cui non sono abituato".

"Non mangerò più cocco, riso e pesce"

Sempre negli scorsi giorni, Loredana Cannata ha deciso di rinunciare a dei fagioli per offrire al gruppo delle polpette alla carne. Una scelta che è stata apprezzata dal gruppo e anche da Mario Adinolfi, che ha poi commentato: "Non mangerò più cocco, riso e pesce. Non posso somigliare a te Loredana, va bene tutto ma..". La naufraga è vegana e già in passato il giornalista aveva commentato questa sua scelta di vita. L'occasione era stato il polpo pescato da Omar Fantini e dato al gruppo.