Villa Matilda di Fedez sul Lago di Como ufficialmente venduta, chi è il nuovo proprietario dell’abitazione

Villa Matilda è stata venduta. La lussuosa villa di Fedez a Pognana Lario, sul Lago di Como, ha ufficialmente un nuovo proprietario. Il rapper l'aveva acquistata nel 2023 insieme alla moglie Chiara Ferragni ma, in seguito la separazione, era stata lui a tenerla. Dopo mesi di indiscrezioni sulla trattativa, è arrivata ora l'ufficialità con un con una nota diffusa dall'agenzia immobiliare La Reale Domus|Knight Frank, che se ne è occupata. Ecco chi l'ha acquistata.

La villa di Fedez sul Lago di Como è stata venduta: chi è il nuovo proprietario

A rendere ufficiale la vendita di Villa Matilda è stata l'agenzia immobiliare La Reale Domus|Knight Frank e la società proprietaria FLV immobiliare controllata dalla holding di famiglia Zedef Srl con una nota, riportata sul sito La provincia di Como. "Sono lieti di confermare il perfezionamento, in data odierna, della trattativa per la vendita di Villa Matilda", si legge. La lussuosa proprietà era stata acquistata da Fedez nel 2023 e il rapper l'aveva "personalizzata con grande cura e rispetto per la sua identità architettonica".

Una delle stanze di Villa Matilda

Non si conosce al momento il valore della trattativa e i 13milioni di cui si era vociferato di recente non sono confermati. Ma chi è il nuovo proprietario? Nome e cognome non sono noti, ma di lui si sa che è un importante cliente di provenienza nord europea, che utilizzerà la villa come seconda residenza "vivendola lontano dai riflettori".

Le trattative per la vendita di Villa Matilda

Fedez aveva acquistato Villa Matilda nel 2023 quando era ancora sposato Chiara Ferragni. Insieme alla moglie, aveva ristrutturato la lussuosa proprietà facendone salire il valore di mercato: dai 5milioni di euro spesi per l'acquisto, con l'aggiunta di una piscina a sforo sul lago e il rimodernamento degli interni, si era passati a quasi 10 milioni. Dopo la separazione, era stato il rapper a tenere la villa e l'aveva messa in vendita. Lo scorso giugno sembrava che una trattativa per l'acquisto fosse stata finalizzata, ma Fanpage.it aveva appreso che era infondata. Qualche mese prima, tra i possibili acquirenti era circolato anche il nome di Rihanna, poi prontamente smentito.