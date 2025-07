Scomparso l’orologio da 200mila euro di Fedez: la denuncia del rapper dopo la vacanza a Forte dei Marmi

Fedez ha denunciato al commissariato di polizia di Milano la sparizione di un orologio dal valore di circa 200mila euro. A riportare la vicenda è La Nazione, che rivela come il prezioso accessorio, un modello in oro da collezione, sarebbe scomparso dopo la sua vacanza a Forte dei Marmi.

Scomparso l'orologio di Fedez: la denuncia del rapper

Stando a quanto trapelato, Fedez ha scelto per le sue vacanze la residenza extralusso di Villa La Rita, dimora da più di sei stanze e dotata di piscina e angolo bar. La sua presenza in zona non sarebbe passata inosservata, in compagnia dell'amico Leonardo Del Vecchio, erede di Luxottica, il rapper avrebbe preso parte a una serata al Twiga, durante la quale avrebbe annunciato un giro di champagne per tutti gli ospiti del locale. Una volta rientrato a Milano, si sarebbe accorto dell'assenza del suo orologio in oro. Dopo aver contattato i responsabili della villa per un controllo e constatato che dell'oggetto non vi sarebbe stata traccia, ha deciso di formalizzare la denuncia presso il commissariato di polizia del capoluogo lombardo. Il fascicolo è stato poi trasmesso agli agenti di Forte dei Marmi. Al momento, non risulterebbero segni di effrazione all'interno della proprietà.

La villa di Forte dei Marmi affittata da Fedez

Per la sua tappa estiva a Forte dei Marmi, Fedez ha scelto una nuova dimora all'insegna del lusso: si tratta di Villa La Rita, residenza esclusiva situata nel cuore della cittadina toscana. L'immobile è attualmente in affitto sul portale Immobiliare.it, ma il prezzo viene fornito solo su richiesta dall'agente incaricato. Ville con caratteristiche simili nella stessa zona possono superare i 32.000 euro al mese, con una media di circa 130 euro al metro quadrato. Villa La Rita dispone di sei camere da letto e può ospitare fino a undici persone. Al piano terra è situato un ampio giardino e una piscina privata, mentre all'interno non mancano una cucina e una suite padronale con bagno, studio e cabina armadio.